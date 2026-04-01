Robin van Persie langsung mendapat kabar gembira di Feyenoord setelah jeda internasional

Anis Hadj Moussa kembali berlatih bersama Feyenoord pada hari Rabu. Pemain sayap asal Aljazair itu bahkan ikut berlatih bersama tim utama, yang tampaknya menjadi kabar baik menjelang laga tandang melawan FC Volendam.

Feyenoord berlatih secara terbuka pada hari Rabu, sehingga kembalinya Hadj Moussa tidak lagi menjadi rahasia. Pekan lalu diketahui bahwa pemain kunci tersebut telah meninggalkan pemusatan latihan timnas Aljazair

Asosiasi Sepak Bola Aljazair mengonfirmasi bahwa pemain Feyenoord tersebut belum cukup fit untuk bertanding selama periode pertandingan internasional. Pemain kidal ini mengalami cedera pangkal paha saat pertandingan De Klassieker antara Feyenoord dan Ajax (1-1).

Feyenoord pun memulangkan Hadj Moussa lebih awal ke Rotterdam, di mana ia menjalani pemulihan. Tampaknya pemain sayap ini sudah siap diturunkan saat melawan Volendam.

Penyerang utama Ayase Ueda masih turun bermain bersama Jepang melawan Inggris pada Selasa malam. Lawan Belanda di Piala Dunia itu mencatatkan kemenangan tandang 0-1 yang mengesankan.

Namun, Feyenoord akan menanti dengan cemas seberapa fit Leo Sauer saat kembali dari Slovakia. Pemain muda ini mengalami cedera pekan lalu.

Kemungkinan besar Feyenoord akan memulai laga melawan Volendam dengan lini depan yang terdiri dari Hadj Moussa, Ueda, dan Raheem Sterling.