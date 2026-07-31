Hedwiges Maduro mendorong Robin van Persie sebagai pelatih baru tim nasional Belanda. Dengan pelatih berpengalaman di sampingnya, itu menjadi opsi yang menarik, demikian disampaikannya dalam wawancara dengan Sportnieuws.nl.

Maduro menilai Michael Reiziger bukan kandidat yang tepat. "Saya tidak tahu apakah itu akan menjadi sukses. Sulit untuk mengatakannya. Jika mereka memilih pelatih interim, maka saya pikir itu lebih mengarah ke Ruud van Nistelrooij. Dia benar-benar sosok panutan dan dia sudah berada di staf tim nasional Belanda."

Mantan pemain internasional Belanda itu kemudian mengajukan opsi yang sejauh ini nyaris belum disebut. "Saya juga belum mendengar nama Robin van Persie. Anda bisa dengan mudah menempatkannya sebagai figur utama dengan Dick Advocaat di sampingnya. Kenapa tidak? Keduanya bekerja sama dengan sangat baik, seperti yang sudah terbukti."

"Di sana Van Persie bisa bekerja dengan para pemain terbaik. Dia punya visi yang cocok untuk itu. Para pemain tim nasional Belanda bisa menjalankannya lebih mudah daripada para pemain Heerenveen atau Feyenoord," tambah Maduro dalam analisisnya soal jabatan pelatih timnas.

Arne Slot sempat lama masuk dalam radar KNVB. Mantan pelatih Feyenoord dan Liverpool itu untuk sementara fokus pada sepak bola klub dan untuk saat ini tidak akan berperan sebagai pelatih timnas.

"Untuk sementara dia harus tetap menangani klub. Dia masih terlalu besar sebagai pelatih dan masih punya hasrat untuk menunjukkan diri di tempat lain. Dia adalah pelatih pengembangan dan harus berada di lapangan setiap hari. Justru itu kekuatannya," ujar Maduro.

KNVB berharap bisa segera menunjuk pelatih timnas. Pencarian itu dimulai pada akhir Juni, ketika Ronald Koeman mundur setelah Belanda tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia.