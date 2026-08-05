Roberto De Zerbi senang dengan rekrutan Jan Paul van Hecke di Tottenham Hotspur. Namun, musim lalu keduanya masih saling berhadapan, dan satu assist dari Van Hecke memicu frustrasi besar dari De Zerbi.

Spurs berjuang hingga laga terakhir musim lalu untuk menghindari degradasi. Pada pekan ke-33, pertengahan April, klub London itu menjamu Brighton.

Saat itu, De Zerbi sudah menjadi manajer Spurs, sementara Van Hecke masih terikat kontrak dengan Brighton. Dan jelang akhir laga, pemain Belanda itu sangat berharga bagi timnya.

Xavi Simons membawa Spurs unggul 2-1 saat laga menyisakan seperempat jam, tetapi pada menit ke-95 skor tetap menjadi 2-2. Georginio Rutter mencetak gol atas assist Van Hecke.

Itu menjadi pukulan baru bagi Spurs dalam perjuangan melawan degradasi. Pada akhirnya klub tersebut tetap bertahan pada pekan terakhir, dan tak lama setelah itu De Zerbi mengirim pesan kepada Van Hecke, seperti diceritakannya kepada Football London.

“Saya mengiriminya pesan, ‘Enyah sana, kamu ingin membuat Tottenham terdegradasi demi Brighton ketika memberi assist kepada Georginio Rutter itu. Sekarang kamu harus datang kepada saya. Kamu tidak punya pilihan!’”

Pesan itu tampaknya disampaikan dengan nada bercanda, karena De Zerbi dan Van Hecke saling mengenal dengan baik. Keduanya memang sudah bekerja sama di Brighton dari 2022 hingga 2024.