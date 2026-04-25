Roberto De Zerbi berbicara dengan Xavi Simons setelah pertandingan dan memberikan kabar terbaru mengenai cedera

Roberto De Zerbi, pelatih Tottenham Hotspur, memberikan kabar terbaru mengenai cedera Xavi Simons setelah pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers. Pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa gelandang asal Belanda tersebut masih merasakan sakit, namun kondisinya sudah sedikit membaik.

Sekitar satu jam setelah pertandingan dimulai, keadaan menjadi buruk bagi pemain yang telah 34 kali membela timnas Belanda ini. Dalam duel dengan Hugo Bueno, Simons tampak tersandung dan lututnya terpelintir. Mantan pemain PSV ini menjerit kesakitan.

Simons langsung memegang lututnya dan rasa sakitnya terlihat jelas di wajahnya. Sejenak sepertinya tidak terlalu parah, terutama saat ia kembali berdiri. Namun, penampilan bisa menipu: bahkan setelah berdiri, lututnya ternyata masih terasa sangat sakit. Gelandang serang itu kembali berbaring dan akhirnya dibawa keluar lapangan dengan tandu.

Setelah pertandingan, yang dimenangkan Tottenham dengan skor 0-1, De Zerbi berbicara tentang cedera yang dialami para pemainnya. Pelatih asal Italia itu melihat selain Simons, pemain Prancis Randal Kolo Muani juga harus keluar lapangan, kali ini karena cedera otot.

"Bagi Solanke, ini bukan masalah besar. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang harus dia lewatkan. Tapi saya ingin tahu bagaimana kondisi Xavi, karena cedera lutut selalu berbeda dengan cedera otot," kata De Zerbi.

Meskipun demikian, pelatih asal Italia itu menutup pembicaraan dengan nada positif. "Dia merasa sakit. Tapi saya baru saja berbicara dengannya dua menit yang lalu. Dia merasa lebih baik daripada saat baru saja mengalami cedera," kata De Zerbi mengenai pemain asal Belanda tersebut.

Semoga cedera Simons tidak terlalu parah, terutama mengingat fase kompetisi saat ini dan Piala Dunia yang akan segera dimulai. Dalam beberapa hari ke depan, akan lebih jelas mengenai tingkat keparahan cedera lututnya.