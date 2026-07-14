Robbie van de Graaf (Bankzitters) memperlihatkan seragam baru PSV, namun dengan cepat menghapus postingannya

Robbie van de Graaf, yang dikenal sebagai anggota grup YouTube Bankzitters, secara tidak sengaja membagikan foto jersey kandang baru PSV pada hari Selasa. Postingan tersebut kemudian langsung dihapus.

Sementara para pendukung PSV sudah lama menanti pengumuman jersey kandang baru oleh klub dan Puma, Van de Graaf ternyata sudah memilikinya.

Pada Selasa pagi, YouTuber tersebut mengunggah serangkaian foto dari perjalanan safari di Tanzania. Dalam salah satu foto tersebut, ia tampaknya mengenakan seragam kandang baru PSV.

Kini, Van de Graaf telah menghapus foto tersebut. Namun, jurnalis Rik Elfrink, yang meliput PSV atas nama Eindhovens Dagblad, bertindak cepat dan berhasil mengambil tangkapan layar.

Apakah ini benar-benar seragam untuk musim mendatang, belum ada pihak di PSV yang mau mengonfirmasinya secara resmi kepada Elfrink.

Elfrink, bagaimanapun, tidak menutup kemungkinan bahwa ini hanyalah taktik pemasaran cerdas dari PSV. “Mengapa? Jumat ini seragam kandang baru akan mulai dijual dan sedikit perhatian ekstra terhadap situasi ini tidak ada salahnya, demikian yang diduga telah disusun oleh anggota saluran YouTube ‘De Bankzitters’ bersama beberapa pakar pemasaran di sekitar PSV.”

“Van de Graaf telah berkali-kali berkontribusi bagi PSV dan sangat memahami seluk-beluk di dalam klub,” tambah Elfrink dalam artikelnya.