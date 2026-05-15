Rob Dieperink ditangkap di London; FIFA mencabut status wasit Piala Dunia

Rob Dieperink tengah menjadi sorotan, demikian dilaporkan De Telegraaf. Wasit asal Belanda dan ofisial VAR internasional tersebut ditahan di London setelah pertandingan Conference League antara Crystal Palace dan Fiorentina atas dugaan tiga tindak pidana, termasuk pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di bawah umur. Saat ini, semua tuduhan terhadap Dieperink telah dihentikan oleh kepolisian London karena kurangnya bukti.

Dieperink bertugas sebagai VAR pada 9 April selama pertandingan perempat final antara Crystal Palace dan Fiorentina. Menurut laporan The Sun, 'seorang pejabat UEFA' di hotel dilaporkan telah berinteraksi dengan seorang anak laki-laki berusia tujuh belas tahun dan mencoba membawanya ke kamarnya. Dalam insiden tersebut, juga dilaporkan terjadi kontak fisik yang tidak diinginkan.

Selama pertandingan, pemuda tersebut melapor ke polisi. Saat kembali ke hotel, Dieperink ditangkap di hadapan pejabat UEFA lainnya. Pria asal Belanda itu dibawa untuk diinterogasi dan kemudian dibebaskan sementara penyelidikan dilanjutkan.

Dari korespondensi antara pengacara Dieperink dan kepolisian London, terungkap bahwa dua tuduhan segera dicabut, demikian dikonfirmasi De Telegraaf setelah memeriksa dokumen tersebut. Tuduhan tersebut berkaitan dengan komunikasi seksual dengan anak di bawah umur dan kepemilikan foto atau foto palsu anak di bawah umur. Tuduhan ketiga, dugaan pelecehan seksual, juga kemudian dihentikan karena kurangnya bukti.

Menurut laporan, Dieperink langsung bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dan segera menyerahkan ponsel serta laptopnya kepada pihak berwenang. KNVB diberitahu tak lama setelah insiden tersebut dan memutuskan untuk tetap menunjuknya sebagai wasit untuk pertandingan di Belanda.

Di kancah internasional, masalah ini berdampak besar bagi Dieperink. FIFA memutuskan untuk tidak membawa Dieperink – yang biasanya menjadi VAR tetap bagi wasit Danny Makkelie – ke Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut menyatakan hanya ingin melibatkan ofisial yang memiliki reputasi baik. Akhirnya, Willy Delajod dari Prancis ditambahkan ke dalam daftar ofisial sebagai VAR tambahan.

Seorang juru bicara KNVB menekankan bahwa laporan mengenai perilaku yang tidak pantas selalu ditanggapi dengan serius. “Rob Dieperink telah memberikan kerja sama penuh sejak awal dan terbuka kepada KNVB. Berdasarkan semua informasi yang tersedia, kami tidak melihat alasan untuk tidak menunjuknya dalam pertandingan di kompetisi Belanda,” kata asosiasi tersebut.

Dieperink juga menanggapi situasi tersebut. “Saya sangat sedih karena dituduh secara tidak adil,” katanya kepada De Telegraaf. “Tuduhan tersebut telah dibantah dan kasus ini telah dihentikan setelah penyelidikan yang memadai dan menyeluruh. Sayang sekali FIFA memutuskan untuk tidak menunjuk saya lagi untuk Piala Dunia.”