Dalam perkembangan menarik yang diperkirakan akan mengguncang bursa transfer musim panas, bintang Aljazair Riyad Mahrez semakin dekat untuk kembali ke benua Eropa, tepatnya ke Liga Super Turki.

Jaringan "A Spor" Turki mengungkap bahwa negosiasi sedang berlangsung antara Riyad Mahrez dan klub Fenerbahçe, dengan menyebutkan bahwa sang pemain sedang bernegosiasi langsung dengan klub Turki tersebut untuk mendapatkan jasanya pada musim depan.

Jaringan Turki tersebut menambahkan bahwa beberapa hari ke depan mungkin akan menjadi penentu masa depan bintang Aljazair Riyad Mahrez, seiring mendekatnya akhir musim.

Mahrez (35 tahun) merupakan salah satu pilar utama dalam skuad Al-Ahli Saudi, di mana pelatih Matthias Jaissle sangat mengandalkannya dalam kompetisi domestik dan kontinental.

Menurut surat kabar Turki "Sabah", Fenerbahçe melihat Mahrez sebagai solusi terbaik untuk memperkuat posisi sayap, setelah manajemen menyimpulkan bahwa kuartet Karam Aktürkoglu, Nene, Anthony Musaba, dan Oguz Aydin tidak cukup untuk ambisi masa depan tim.

Mahrez memiliki kontrak dengan Al Ahly hingga musim panas 2027, namun—seperti halnya N'Golo Kanté, mantan pemain Al-Ittihad Jeddah yang pindah ke Liga Turki—ia berambisi kembali ke Eropa untuk menjalani pengalaman baru sebelum pensiun.

Al-Ahli saat ini sedang bersiap untuk menghadapi Al-Duhail dari Qatar dalam pertandingan babak berikutnya Liga Champions Asia, yang akan digelar di Stadion Al-Inmaa.