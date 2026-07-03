Riyad Mahrez memicu perselisihan di dalam Al-Ahly

Di saat para pendukung Al-Ahli Saudi menanti awal yang tenang menjelang musim baru, setelah tahun yang luar biasa di mana tim tersebut berhasil meraih berbagai gelar, tanda-tanda kekhawatiran mulai merayap ke dalam lingkungan klub. Alih-alih segera menyelesaikan urusan transfer, perkembangan terkini justru mengungkap adanya perbedaan pandangan di bidang teknis dan administratif, yang membayangi persiapan tim dan memunculkan pertanyaan mengenai seperti apa bentuk Al-Ahli di musim mendatang.

Suasana penuh antisipasi menyelimuti lingkungan internal Al-Ahli seiring dimulainya persiapan untuk musim olahraga baru, di tengah ketidakjelasan visi mengenai bentuk tim yang menutup musim lalu dengan meraih gelar Liga Champions Asia dan Piala Super Arab Saudi.

Surat kabar Saudi “Al-Sharq Al-Awsat” melaporkan adanya perbedaan pandangan antara Direktur Olahraga Roy Pedro dan Pelatih Kepala asal Jerman Matthias Jaissle terkait sejumlah isu teknis mengenai susunan tim dan rencana kerja untuk musim depan, yang secara langsung berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan terkait bursa transfer musim panas.

Menurut laporan tersebut, manajemen klub telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessie, sehingga kariernya bersama tim akan berakhir saat kontraknya habis, sebagai bagian dari rencana restrukturisasi skuad dalam persiapan menghadapi musim baru.

Di sisi lain, masa depan bintang Aljazair Riyad Mahrez masih diselimuti ketidakpastian, di tengah semakin banyaknya kabar yang mengaitkan namanya dengan kepindahan selama jendela transfer musim panas ini, meskipun belum ada pengumuman resmi baik dari klub maupun sang pemain hingga saat ini.

Perkembangan ini semakin meningkatkan kekhawatiran di kalangan suporter Al-Ahly, yang menanti langkah-langkah manajemen dalam waktu dekat, dengan harapan dapat mempertahankan tulang punggung tim dan memperkuat skuad dengan pemain-pemain yang mampu terus bersaing memperebutkan gelar domestik dan kontinental, menyusul kesuksesan besar yang diraih pada musim lalu.

Dalam konteks terkait, perusahaan pengelola klub sedang mengupayakan pemutusan kontrak gelandang Prancis Enzo Melo, sebagai langkah awal untuk mengosongkan salah satu kuota pemain asing dalam skuad, sehingga memungkinkan perekrutan pemain asing baru yang sesuai dengan kebutuhan staf pelatih, sebagai bagian dari rencana perombakan tim dalam persiapan menghadapi kompetisi mendatang.