Dalam analisis yang penuh gairah dan telah ditonton lebih dari satu juta kali, GOAL’s FanZone langsung terjun ke salah satu perdebatan paling sengit dalam sepak bola: siapa yang memiliki riwayat kepelatihan yang lebih unggul — Jose Mourinho atau Pep Guardiola?

JFTV Luca tidak membuang waktu untuk memperjelas posisinya.

“Riwayat kepelatihan Jose Mourinho lebih baik daripada riwayat kepelatihan Pep Guardiola.”

Dari sana, ia mengulas perjalanan Mourinho dengan detail yang tak kenal lelah, mulai dari awal kemunculannya.

“Mari kita bicarakan Barcelona. Dia dan Guardiola bekerja di klub tersebut pada waktu yang sama. Dia tidak mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan (di Barca). Kemudian dia pindah ke Benfica sebelum Porto, di mana dia sukses di sana, memenangkan beberapa trofi, pindah ke Porto, memenangkan hampir semua trofi Eropa yang mungkin dalam dua musim, memenangkan segalanya secara domestik dan di Eropa, UEFA Cup dan Liga Champions, memenangkan Liga Champions dengan Porto, yang mungkin merupakan pencapaian terbesarnya, bisa dibilang."

Komentar kemudian beralih ke Stamford Bridge, menggambarkan tim Chelsea yang jauh dari kekuatan besar yang akan mereka miliki di masa depan.

"Dia pindah ke Chelsea, dan pada saat itu, tanpa bermaksud tidak menghormati, Charlie, mereka bukan klub teratas seperti sekarang. Arsenal mendominasi Liga, Manchester United mendominasi Liga. Chelsea baru saja masuk dengan Abramovich mendatangkan semua pemain ini, tetapi Mourinho adalah katalisator untuk segalanya.

"Dia memenangkan Liga di musim pertamanya, hanya kebobolan 15 gol Liga, salah satu pencapaian Premier League paling impresif hingga saat ini. Dan dia juga meraih gelar berturut-turut di musim '05/06."

Selanjutnya adalah Inter Milan dan treble historis yang hingga kini tetap tak tertandingi di sepak bola Italia. Topik ini sebenarnya menyakitkan baginya karena dia adalah penggemar Juventus.

"Kemudian dia pindah ke Inter Milan. Bukan hanya dia memenangkan Liga, tetapi dia juga meraih treble pada musim 09/10, yang hingga saat ini merupakan satu-satunya klub Italia yang berhasil melakukannya. Saya tidak suka mengatakannya. Jujur, itu menyakitkan. Tapi Inter adalah satu-satunya klub yang memenangkan Treble.

"Dan itu sangat mengesankan karena dia melakukannya, juga mengalahkan Pep Guardiola dalam perjalanannya, yang merupakan momen penuh lingkaran yang sangat keren karena Barcelona memilih Pep untuk bergabung dengan klub beberapa tahun sebelumnya daripada Mourinho. Dia memiliki kisah balas dendam. Dia mengeliminasi mereka. Dan kita bisa membicarakan keputusan wasit dan sebagainya. Tapi kalian lebih baik dari mereka, dan mereka tetap mengeliminasi kalian."

Real Madrid digambarkan sebagai bab balas dendam ultimate.

"Dia kemudian pindah ke Madrid, dan dia masih mengganggu Pep di sana, yang lagi-lagi gila untuk dipikirkan. Barcelona mendominasi liga. Dan pada musim 11/12, Jose Mourinho mengakhiri dominasi Pep Guardiola, memenangkan liga dengan 100 poin, tim pertama dalam sejarah La Liga yang melakukannya. Barca menyamai rekor itu musim berikutnya, tapi Real Madrid adalah yang pertama melakukannya."

Kembali ke Stamford Bridge untuk periode kedua, dan masa jabatan yang tak terlupakan bersama Manchester United.

"Kemudian dia kembali ke Premier League bersama Chelsea, memenangkan liga. Saya pikir dia adalah satu-satunya pelatih yang pernah memimpin klasemen Premier League dari pekan pertama hingga akhir musim, dan memenangkan liga dengan cara yang sangat dominan.

"Pindah ke Manchester United, jika dilihat dari belakang, dia sebenarnya adalah pelatih paling sukses di sana setelah Ferguson. Dia memenangkan Liga Europa, dia memenangkan Piala FA. Dia berprestasi di sana. Mungkin bisa dibilang kurang maksimal, tetapi dia sendiri mengatakan bahwa finis di posisi kedua adalah pencapaian terbaiknya bersama klub itu, yang sangat luar biasa untuk dikatakan."

Bahkan masa jabatannya di Tottenham mendapat penilaian yang adil.

"Pindah ke Tottenham. Maaf, Ed, dia tidak berhasil di sana. (Tapi) Dia memiliki rekor bagus melawan Pep dalam pertemuan langsung. Sampai ke final. Mereka memecatnya sebelumnya. Dalam retrospeksi, saya pikir itu keputusan yang salah dari dewan direksi, tapi dia tidak memenangkan apa pun di sana."

Dan bab Roma yang sering diabaikan menutup kasus ini.

"Pindah ke Roma. Bagi saya, ini adalah pencapaian yang sangat diremehkan. Dia memenangkan Liga Konferensi di musim pertamanya, trofi Eropa pertama mereka. Mencapai final Liga Europa di musim berikutnya, dan sangat disayangkan kalah karena ada beberapa keputusan wasit yang buruk. Jadi dua final Eropa dalam dua tahun sangat dicintai dan dihargai di Roma."

Video ini memberikan pukulan telak:

"Juga prestasi yang luar biasa. Saya pikir dia tak terkalahkan di kandang selama 9 tahun berturut-turut. Jika saya seorang pemberi kerja dan ingin mempekerjakan seorang manajer, saya akan melihat ini dan berpikir, Wow, siapa yang bisa mengalahkan ini?"

Suka atau tidak suka, perjalanan The Special One — dari pelatih yang ditolak di Barcelona hingga kekuatan yang memenangkan treble, merebut gelar, dan tak pernah membosankan — dijelaskan secara lengkap. Apakah Anda mendukung Mourinho atau Guardiola, klip ini telah menjalankan tugasnya: membuat seluruh dunia sepak bola kembali berdebat.