Rivaldo mengesampingkan persaingan antara Brasil dan Argentina demi Messi

Legenda sepak bola Brasil, Rivaldo, tak lupa memuji penampilan Lionel Messi dan tim nasional Argentina, setelah kemenangan dramatis atas Mesir dengan skor 3-2 dan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026, pada Selasa malam.

Rivaldo memposting pesan melalui akun Instagram-nya, di mana ia memuji semangat juang yang terlihat dalam pertandingan tersebut, dengan mengatakan: “Betapa gigihnya, betapa kuatnya keinginan untuk menang, betapa sengitnya pertarungan, dan betapa besarnya pengorbanan dari semua orang! Inilah yang diharapkan para penggemar untuk dilihat di Piala Dunia.”

Mantan bintang Brasil itu memberikan pujian khusus kepada kapten Argentina, sambil menambahkan: “Adapun Lionel Messi, hal ini sudah jelas. Sungguh pemain yang luar biasa! Di usia 39 tahun, ia berpartisipasi di Piala Dunia untuk keenam kalinya, dan masih menunjukkan gairah yang sama saat mengenakan seragam Argentina; ia bersorak, berjuang, menangis, dan sekali lagi menjadi penentu.”

Rivaldo menegaskan bahwa persaingan historis antara Brasil dan Argentina tidak menghalanginya untuk mengakui nilai yang ditunjukkan oleh lawan, sambil berkata: “Saya orang Brasil, saya mencintai negara saya, dan saya akan selalu mendukung tim nasional kami. Persaingan adalah bagian dari sepak bola, tetapi saya juga tahu bagaimana menghargai dan mengagumi ketika menyaksikan pertandingan yang luar biasa dan tim yang memberikan segalanya di lapangan.” Ia mengakhiri pesannya dengan mengucapkan selamat kepada timnas Argentina, menegaskan bahwa “pertandingan seperti ini memperkaya sepak bola dan layak untuk Piala Dunia. Selamat kepada Argentina atas lolosnya ke babak selanjutnya.”

Mesir sempat unggul dua gol hingga menit ke-79, namun Messi dan rekan-rekannya membalikkan keadaan atas tim asuhan Hossam Hassan dan menang 3-2 dalam waktu sekitar 13 menit, sehingga mereka akan bertanding di perempat final melawan timnas Swiss yang mengalahkan Kolombia melalui adu penalti pada Rabu pagi dengan skor 4-3.

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