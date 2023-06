Rio Ferdinand: Nilai Saya £170 Juta Kalau Masih Aktif Bermain

Legendaris Manchester United ini mengklaim mempunyai nilai £170 juta di bursa transfer sekarang.

APA YANG TERJADI? Legendaris Manchester United Rio Ferdinand mengklaim klub akan membutuhkan dana sangat besar untuk merekrut dirinya bila ia sekarang masih aktif bermain. Saat ini Neymar merupakan pemain yang mendapat bayaran lebih besar saat pindah ke Paris Saint-Germain dengan harga sebesar £198 juta pada tahun 2017. Pemain terdekat dengan penilaian Ferdinand adalah Kylian Mbappe, yang pindah ke PSG seharga £163 juta.

APA YANG DIKATAKAN? Berbicara di kanal YouTube Vibe with Five, co-host Stephen Howson mengatakan Ferdinand akan menjadi pemain dengan bayaran '£100 juta plus dengan inflasi yang terjadi sekarang'. Mantan bek tengah United itu pun memberi respons: “Saya dulu £30 juta.”

“[Dibandingkan dengan] £100 juta, itu akan menjadi murah, kawan. Seriusan, [karena] di pasar saat ini, £170 juta, 400 ribu seminggu. Itulah yang akan saya lakukan sekarang. Saya akan seperti itu sekarang.”

GAMBARAN BESAR: Ferdinand dua kali menjadi bek termahal di dunia dalam karir sepakbola profesionalnya, dan dia juga memenangkan hampir semua trofi yang tersedi untuk dimenangkan di United. Dia mengangkat trofi Liga Primer enam kali, dan Piala Liga dua kali, sekaligus menjadi pemenang Liga Champions dan Piala Dunia Klub.

APA SELANJUTNYA? Masih terus ditunggu apakah ada pemain yang akan hijrah ke klub lain dengan biaya sebesar itu ppada musim panas ini, meski Mbappe telah dikaitkan dengan kepindahan €200 juta ke Real Madrid.