Rilis Jersey Baru, ASIOP Gandeng Apparel Timnas Indonesia

Diharapkan kerja sama tersebut memotivasi para pemain ASIOP.

Akademi sepakbola ASIOP secara resmi merilis jersey teranyar untuk musim 2020/2021. Tim asal Jakarta tersebut bekerja sama dengan apparel timnas Indonesia, Mills.

Sama seperti timnas Indonesia, Mills juga bakal memberikan seluruh kebutuhan ASIOP. Mulai dari jersey latiha, lalu pertandinga, hingga jaket untuk masing-masing pemain dan tim pelatih.

Mengusung tema "We Are Even Bigger" ASIOP telah menunjukkan bahwa mereka telah melangkah ke level yang lebih tinggi sebagai akademi dan klub yang dikelola secara profesional. Hal ini semakin istimewa lantaran akademi ASIOP menjadi tim pertama yang disponsori oleh Mills.

Bahkan bahan jersey yang akan dipakai para pemain ASIOP sama dengan material jersey yang dikenakan untuk timnas Indonesia. Tidak ada perbedaan sama sekali dalam kostum tersebut.

"Semoga ini menjadi sebuah motivasi dan semangat baru bagi ASIOP, khususnya semangat siswa bisa sama dengan semangat pemain timnas Indonesia," kata direktur utama ASIOP Ade Prima Syarif.

"Saya juga berharap para pemain semakin termotivasi untuk menjadi pilar timnas Indonesia pada masa depan," Ade menambahkan.

Jersey terbaru ASIOP untuk musim 2020/2021 masih didominasi dengan warna khas mereka, biru tua dan merah. Seragam buatan Mills ini akan menjadi motivasi dan semangat baru untuk tim berjulukan Mutiara dari Senayan tersebut.

"ASIOP salah satu akademi terbaik di Indonesia dan sudah banyak menyumbang pemain untuk timnas Indonesia," ucap CEO Mills, Tjia Kong Hou.

"Saya bangga dengan kerja sama ini. Kami sama-sama ingin memberikan kontribusi yang baik buat kemajuan sepakbola Indonesia. Kami akan selalu memberikan support yang terbaik dari segi kualitas untuk apparel ASIOP," Tjia menambahkan.

Lebih lanjut, Tjia berharap dengan kerja sama tersebut para pemain ASIOP makin termovitasi dalam berlatih dan bermain. Ia juga menyampaikan pesan khusus untuk akademi tersebut.

"Semoga ASIOP bisa terus mencetak talenta yang bagus untuk sepak bola Indonesia yang terbaik. Sehingga, sepak bola kita semakin maju dan berkembang lebih pesat lagi," ucapnya.