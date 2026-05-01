Ridgeciano Haps meraih kesuksesan besar bersama Venezia

Venezia berhasil memastikan promosi ke Serie A pada hari Jumat. Dengan Ridgeciano Haps (mantan pemain Feyenoord dan AZ) sebagai starter, tim asuhan pelatih Giovanni Stroppa bermain imbang 2-2 melawan Spezia. Satu poin itu cukup bagi La Serenissima untuk promosi.

Selain Haps, John Yeboah (mantan pemain Willem II, VVV-Venlo, dan Almere City) juga turun sejak awal, dan pemain asal Ekuador itu akan memainkan peran utama. Gol tercipta pada menit ketujuh, saat ia menyelesaikannya ke sudut dekat setelah menerima umpan cerdik dari Issa Doumbia.

Yeboah gagal mengeksekusi penalti tak lama setelah itu, namun karena gelandang Spezia, Filippo Bandinelli, mendapat kartu merah pada masa injury time babak pertama akibat menjatuhkan pemain yang sedang menerobos, Venezia tetap memasuki jeda dengan perasaan yang sangat baik.

Promosi hampir dipastikan ketika Richie Sagrado mencetak gol 0-2 pada menit ke-70. Pemain asal Belgia itu bergerak ke dalam dan melepaskan tendangan kaki kanan yang meyakinkan. Mattia Valoti segera menyusul dengan gol 1-2 dan pada menit ke-90 skor bahkan menjadi 2-2 melalui Gabriele Artistico, tetapi hal itu tidak mengganggu Venezia.

Dengan satu putaran pertandingan tersisa, Venezia tidak bisa lagi dikejar oleh AC Monza, yang berada di posisi ketiga dengan selisih empat poin. Frosinone memiliki peluang besar untuk ikut promosi. Klub tersebut memiliki tiga poin lebih banyak dari Monza, dan dua klub teratas akan promosi langsung.

Monza memang memiliki hasil head-to-head yang lebih baik daripada Frosinone, yang memimpin klasemen Serie B berdasarkan jumlah poin. Hasil imbang pada Jumat depan di kandang melawan Mantova sudah cukup bagi Frosinone. Monza akan bermain di kandang pada hari yang sama melawan Empoli yang sedang berjuang menghindari degradasi.

Dengan asumsi Frosinone tidak menyerah di bawah tekanan, Monza akan lolos ke semifinal babak play-off promosi, sama seperti Palermo yang berada di peringkat keempat. Selain itu, Catanzaro, Modena, dan Juve Stabia juga telah memastikan tempat mereka di perempat final babak play-off.

Persaingan untuk memperebutkan tiket terakhir ke perempat final playoff dipastikan akan berlangsung seru. Posisi kedelapan saat ini ditempati oleh Avellino, yang mengoleksi 46 poin. Cesena dan Mantova memiliki jumlah poin yang sama, sementara Carrarese dan Sampdoria, dengan 44 poin, masih memiliki peluang.