Rick Kruys resmi hengkang dari FC Volendam

Rick Kruys dan FC Volendam telah berpisah secara baik-baik, demikian diumumkan oleh Het Andere Oranje di situs web resmi klub. Manajer tersebut gagal mempertahankan Volendam di VriendenLoterij Eredivisie musim ini.

Tahun lalu, Volendam promosi ke Eredivisie dengan keunggulan yang meyakinkan di bawah kepemimpinan Kruys, namun musim ini perjalanan mereka di sana sangat sulit.

Meskipun demikian, De Heen en Weer hanya membutuhkan kemenangan di kandang melawan Telstar pada hari pertandingan terakhir untuk tetap bertahan. Namun, tim asuhan Kruys kalah 1-2 dari rivalnya, sehingga harus melalui babak play-off. Di final tersebut, Volendam kalah dari Willem II.

Kruys menanggapi kepergiannya di situs web klub. “Kami telah menjalani masa yang luar biasa dengan gelar juara, rekor klub 82 poin, dan De Heen en Weer. Musim ini juga indah, tetapi pada saat-saat terakhir kami tidak bisa menyelesaikannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di FC Volendam atas masa-masa indah ini. FC Volendam akan melanjutkan jalannya dan saya akan melanjutkan jalanku.”

Direktur teknis Patrick Busby juga angkat bicara. “Rick dan saya telah berbicara panjang lebar dalam beberapa hari terakhir dan bersama-sama memutuskan bahwa jalan kami akan berpisah mulai saat ini.”

“Saya mengenang kerja sama yang luar biasa dengan seorang pelatih yang hebat dan sosok yang baik, di mana kesuksesan dan kekecewaan telah kami lalui. FC Volendam mengucapkan terima kasih kepada Rick atas energi dan usahanya, dan kami mendoakan langkah baru yang indah baginya.”