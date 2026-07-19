Rice: Kami sudah bosan berada di zona emas Piala Dunia

Declan Rice menegaskan bahwa timnas Inggris saat ini adalah yang paling berpeluang mengulangi prestasi juara Piala Dunia 1966, sambil menekankan bahwa generasi ini adalah yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir, setelah mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 di posisi ketiga usai mengalahkan Prancis.

Timnas Inggris mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026 di peringkat ketiga, setelah mengalahkan timnas Prancis dengan skor 6-4 pada Sabtu malam dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat, sehingga mencatatkan hasil terbaiknya di turnamen tersebut sejak meraih gelar juara di Stadion Wembley 60 tahun lalu di bawah kepemimpinan Sir Alf Ramsey.

Meskipun perjalanan timnas Inggris di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mungkin akan dikenang karena tersingkirnya mereka secara mengecewakan di babak semifinal melawan timnas Argentina, Rice—yang mencetak gol luar biasa ke gawang Prancis—menunjukkan optimismenya mengenai masa depan tim.

"Ini adalah timnas Inggris terbaik dalam waktu yang sangat lama, dan itu adalah fakta, tidak ada yang bisa merampas hal itu dari kami," kata Rice dalam wawancara dengan BBC.

Dia menambahkan: “Saya rasa kami pantas merasa bangga sebagai sebuah tim, tetapi kami masih merasa sangat sedih karena kekalahan di pertandingan semifinal itu.”

Dia melanjutkan: “Kami sudah bosan membicarakan kebanggaan kami karena mencapai semifinal atau perempat final; pada akhirnya, kami ingin menang bersama timnas Inggris. Namun, mengakhiri turnamen ini di posisi ketiga merupakan pencapaian yang sesungguhnya.”

Dia menambahkan: “Kami sudah sangat dekat, sungguh. Sudah banyak pembicaraan tentang tim ini selama beberapa tahun terakhir setelah tersingkir dari turnamen. Ada kekalahan di semifinal, perempat final, dan final.”

Rice menyimpulkan: “Saya rasa kami perlu terus maju. Saya benar-benar yakin bahwa kami sudah sangat dekat. Sepak bola ditentukan oleh detail-detail kecil, dan tadi malam kami kalah karena detail-detail itu, tepatnya di dalam kotak penalti kami.”

Timnas Inggris hanya berjarak beberapa menit dari lolos ke final, sebelum timnas Argentina mencetak dua gol mulai menit ke-85 melalui Enzo Fernández dan Lautaro Martínez, yang memastikan tiket ke final dengan mengalahkan Inggris.