Bintang Arsenal, Declan Rice, menjadi salah satu dari lima bintang Inggris yang mundur dari skuad pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, selama periode jeda internasional.

Selain itu, pemain Newcastle Tino Livramento, pemain Chelsea Cole Palmer, ditambah duet Manchester United Kobbie Mainoo dan Marcus Rashford juga dicoret dari laga-laga UEFA Nations League mendatang.

Surat kabar Inggris "The Sun" menyebutkan bahwa kelima pemain tersebut sama-sama mundur dari susunan skuad Timnas Inggris akibat masalah cedera yang mereka alami.

James Garner dan Morgan Gibbs-White dipanggil belakangan, dan keduanya akan bergabung ke St. George's Park besok Selasa bersama sisa anggota tim.

Inggris akan menjamu Spanyol di Stadion Wembley pada hari Sabtu, kemudian menghadapi Republik Ceko di Praha pada hari Selasa.

Setelah itu ada perjalanan ke Rijeka pada 3 Oktober untuk menghadapi Kroasia, sebelum kembali ke London untuk menghadapi Republik Ceko sekali lagi pada 6 Oktober di UEFA Nations League.

Rice merupakan sosok sentral di balik perjalanan Inggris di Piala Dunia 2026 yang mengantarkan mereka ke peringkat ketiga - capaian terbaik yang diraih timnas sejak menjuarai turnamen tersebut pada tahun 1966.

Bintang Arsenal itu tampil di seluruh laga Piala Dunia musim panas lalu, kecuali laga terakhir fase grup melawan Panama, dan menambah total penampilan internasionalnya menjadi 80 laga.

Surat kabar Inggris itu menyebutkan bahwa mundurnya Rice disebabkan oleh manajemen beban.

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