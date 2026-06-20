'Ricardo Pepi bisa pindah dari PSV ke klub raksasa Eropa setelah Piala Dunia'

Ricardo Pepi dari PSV menjadi sorotan di halaman depan Tuttosport pada Sabtu pagi. Penyerang berusia 23 tahun asal Amerika Serikat ini dikabarkan akan menggantikan Jonathan David di Juventus.

Menurut surat kabar olahraga Italia tersebut, David diperbolehkan hengkang dari Turin. Dusan Vlahovic juga tampaknya akan hengkang dari Juve tanpa biaya transfer.

Juventus siap berinvestasi pada seorang penyerang untuk masa depan. Pepi, yang menurut Transfermarkt bernilai 30 juta euro, masuk dalam pertimbangan.

Namun, PSV tidak akan begitu saja mengizinkan sang pencetak gol andalan itu hengkang. Pepi masih terikat kontrak di Eindhoven hingga pertengahan 2030.

Awal tahun ini, Pepi hampir pindah ke Fulham, tetapi transfernya ke Liga Premier gagal pada menit-menit terakhir.

Meskipun kedua klub telah mencapai kesepakatan lisan mengenai biaya transfer sekitar 35 hingga 40 juta euro, mereka akhirnya berselisih mengenai tanggal mulai berlakunya kontrak.

Saat ini, Pepi sedang berlaga bersama Timnas AS di Piala Dunia. Tim AS telah lolos ke babak berikutnya.