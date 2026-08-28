Setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi Financial Fair Play, Barcelona akhirnya tampak bisa bernapas lega. Melalui perhitungan yang cermat dan penjualan yang terencana, direktur olahraga Deco berhasil memperluas ruang gerak klub Catalan itu hingga mencapai 69,5 juta euro, menandai kembalinya Barca secara resmi ke aturan 1:1 yang memungkinkan mereka menginvestasikan kembali setiap euro yang mereka hasilkan.

Perubahan finansial ini memberi Barcelona kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas, setelah musim panas yang padat di mana Deco berhasil mencapai keseimbangan sulit antara perekrutan pemain dan beban gaji.

Bagaimana Barcelona bisa mencapai 69,5 juta?

Menurut perhitungan yang dipublikasikan surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona memulai musim panas dengan ruang gerak tersedia sebesar 65 juta euro, kemudian berhasil menghasilkan tambahan 120 juta euro dari berbagai transaksi, sehingga total daya beli mereka mencapai 185 juta euro.

Setelah membelanjakan sekitar 114,5 juta euro selama periode transfer, saldo klub saat ini tersisa hampir 69,5 juta euro penuh yang bisa langsung diinvestasikan.

Kunci sebenarnya ada pada metode perhitungan

Pembaruan anggaran terakhir mengandalkan dua sumber pendapatan baru yang akan diselesaikan dalam beberapa jam ke depan: pertama, penjualan bek Héctor Fort senilai 8 juta euro, dan kedua, kompensasi hak pembinaan Nico González setelah kepindahannya ke Newcastle, yang akan memberi Barcelona 4% dari nilai kesepakatan, atau sekitar 2,4 juta euro.

Namun kejutan terbesar bukan pada kedua transaksi tersebut, melainkan pada perubahan mendasar dalam metode penghitungan penghematan. Setelah sebelumnya klub hanya menghitung gaji yang berhenti mereka bayarkan sebagai penghematan, kini mereka menghitung dua unsur sekaligus: gaji + cicilan tahunan yang tersisa dari nilai transfer pemain (amortisasi).

Sebagai contoh, dalam kasus Ferran Torres, jika nilai teoretisnya 50 juta dan tersisa 10 juta untuk dilunasi, maka kepergiannya tidak hanya menghemat gajinya, tetapi juga menghemat 10 juta yang tersisa, sehingga menghasilkan keuntungan hingga 40 juta. Penyesuaian akuntansi ini saja telah meningkatkan ruang gerak yang tersedia sekitar 10 juta euro tambahan.

Apa artinya bagi bursa transfer?

Dampak olahraga langsung dari pemulihan finansial ini sangat besar. Barcelona kini memiliki kemampuan yang cukup untuk menuntaskan kesepakatan seorang bek senilai hampir 40 juta euro tanpa perlu menguras seluruh anggaran yang dialokasikan untuk seorang penyerang masa depan.

Yang terpenting dari semua itu, klub secara resmi kembali beroperasi dengan aturan 1:1, yang berarti setiap euro yang masuk ke kas mereka dapat diinvestasikan kembali sepenuhnya untuk kesepakatan-kesepakatan baru.

Dan kejutan belum berakhir

Situasinya bisa semakin membaik dalam beberapa jam ke depan. Kesepakatan sponsor baru dengan "EgyptAir" dapat menambah 4 juta euro tambahan jika belum tercantum dalam anggaran sebelumnya, sementara berkas terbesar masih terbuka: Marc Casadó.

Penjualan gelandang muda ini, karena statusnya sebagai pemain jebolan klub, akan membuat seluruh nilainya dihitung sebagai keuntungan modal, yang dapat menambah antara 25 hingga 30 juta euro tambahan ke ruang gerak Financial Fair Play, sehingga menempatkan Barcelona dalam posisi finansial terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir.