Banyaknya wajah baru yang akan diperkenalkan Barcelona pada musim depan menunjukkan bahwa klub Katalan itu tengah menjalani revolusi menyeluruh di berbagai level.

Perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada manajemen yang bertanggung jawab atas tim bola basket, tetapi juga meluas hingga ke daftar pemain, setelah lebih dari dua pertiga skuad musim lalu meninggalkan arena Palau Blaugrana.

Proyek baru ini mencakup nama-nama seperti Sisco Bullock, Xavi Pascual, Aleksandar Sekulic, Justin Robinson, Agustin Ubal, dan Tyrese Martin, dalam salah satu proses pembangunan ulang terbesar yang pernah disaksikan klub ini.

Setelah 3 musim tim tampil tanpa gelar, dan di bawah proyek yang kehilangan arah, Barcelona memutuskan untuk meluncurkan fase baru yang mengandung sejumlah risiko, melalui perekrutan para pemain yang minim pengalaman di bola basket Eropa.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona bersiap mengumumkan dalam beberapa jam ke depan penunjukan Xavi Pascual sebagai orang paling berpengaruh yang baru di sektor bola basket klub.

Pascual tiba di Barcelona setelah menampilkan kerja yang istimewa bersama Baskonia sepanjang musim lalu, dan sebelumnya bersama Manresa, tempat ia menjadi arsitek utama di balik kesuksesan yang diraih tim di arena Nou Congost.

Sebaliknya, Juan Carlos Navarro dikukuhkan pada posisi baru, setelah dalam beberapa pekan terakhir menjauh dari penyusunan proyek olahraga yang baru. Legenda Barcelona itu akan menjadi duta tim bola basket sekaligus pembimbing bagi para pemain muda di kelompok usia.

Langkah-langkah ini pun bukan yang terakhir, karena jurnalis Oscar Hierros mengungkapkan bahwa Barcelona akan memperkuat struktur olahraganya dengan merekrut pemandu bakat asal Turki, Kuzey Kilic.

Kilic memiliki reputasi istimewa di bola basket Eropa, dan meski baru berusia 26 tahun, ia telah mengumpulkan pengalaman yang menonjol melalui kiprahnya bersama sejumlah klub besar di benua tersebut.

Surat kabar Sport menegaskan bahwa kepindahannya ke Barcelona telah dipastikan, setelah ia mengakhiri keterikatannya dengan Dubai Basket, tempat ia bekerja dalam jajaran tim teknis hingga musim lalu, dan klub akan mengumumkan kesepakatan itu secara resmi dalam beberapa hari ke depan.

Para petinggi Barcelona memandang kedatangan pemandu bakat asal Turki tersebut sebagai kabar yang sangat penting, karena ia menjadi mata rantai yang hilang di dalam struktur olahraga tim bola basket.

Klub meyakini bahwa perekrutan Kuzey Kilic, bersama Xavi Pascual, akan menjadi langkah krusial dalam membangun ulang proyek ini, serta menempatkan tim bola basket Barcelona kembali ke jalur yang benar.