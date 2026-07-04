Jurnalis Khaled Al-Shneif mengungkap kabar mengejutkan seputar kemungkinan hengkangnya bintang Inggris Ivan Tony, penyerang Al-Ahli Saudi, selama bursa transfer musim panas.

Al-Ahli sebelumnya telah melepas pemain asal Aljazair Riyad Mahrez, beberapa hari setelah kepergian pemain asal Pantai Gading Franck Kessié menyusul berakhirnya kontraknya.

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Al-Shneif mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dorina Ghir": "Saya tidak mengesampingkan kemungkinan kepergian Tony dari skuad Al-Ahli selama musim panas ini."

Ia menambahkan: “Arah kebijakan saat ini dari jajaran teknis dan pelatih adalah mengandalkan pemain-pemain yang memiliki kecepatan, dan inilah alasan di balik kepergian Mahrez dan Kessié.”

Ia menyimpulkan: “Mungkin saja kita akan melihat Tony keluar dari Al-Ahli, dan hal ini terutama bergantung pada pelatih asal Jerman tersebut.”



