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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Revolusi Al-Ahly terus berlanjut... Ivan Toni akan segera hengkang!

I. Toney
Al Ahli
R. Mahrez
F. Kessie
Inggris
Arab Saudi
Aljazair
Côte d’Ivoire

Apakah bintang asal Inggris itu akan hengkang?

Jurnalis Khaled Al-Shneif mengungkap kabar mengejutkan seputar kemungkinan hengkangnya bintang Inggris Ivan Tony, penyerang Al-Ahli Saudi, selama bursa transfer musim panas.

Al-Ahli sebelumnya telah melepas pemain asal Aljazair Riyad Mahrez, beberapa hari setelah kepergian pemain asal Pantai Gading Franck Kessié menyusul berakhirnya kontraknya.

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Al-Shneif mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dourina Ghir": "Saya tidak mengesampingkan kemungkinan kepergian Tony dari skuad Al-Ahli selama musim panas ini."

Ia menambahkan: “Arah kebijakan saat ini dari jajaran teknis dan pelatih adalah mengandalkan pemain-pemain yang memiliki kecepatan, dan inilah alasan di balik kepergian Mahrez dan Kessié.”

Ia menyimpulkan: “Mungkin saja kita akan melihat Tony di luar Al-Ahli, dan hal ini terutama bergantung pada pelatih asal Jerman tersebut.”


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