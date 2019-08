REVIEW La Liga: Real Sociedad Petik Poin Penuh

memetik poin tiga perdana di musim ini berkat gol semata wayang Martin Odegaard di sisa tujuh menit lawan Mallorca.

Mantan pemain Vitesse itu menerima umpan Portu memasuki menit-menit akhir pertandingan setelah tim tamu mendominasi laga di Mallorca.

1 - Martin Ødegaard has scored his first goal with his first shot on target in LaLiga. Counterattack. pic.twitter.com/6kHB5SYsL5

Dengan kemenangan ini Sociedad untuk sementara menempati peringkat keempat, mengantungi empat poin dari dua laga.

100 - Marc Roca attempted 100 passes against (85 completed passes), the most by an player in a LaLiga game since at least 2005/06. Control. pic.twitter.com/lwrSrYrFGu