Klub Zamalek menutup salah satu kisah paling menonjol dari perjalanan pemain asingnya dalam beberapa tahun terakhir, setelah secara resmi mengumumkan pengakhiran kontrak dengan penyerang Tunisia Seifeddine Jaziri secara damai, menyusul tercapainya kesepakatan bersahabat yang mengakhiri seluruh kewajiban kontraktual antara kedua belah pihak. Pemain itu pun meninggalkan Benteng Putih setelah perjalanan yang penuh dedikasi dan prestasi, yang menempatkannya pada posisi istimewa dalam sejarah klub dan para pendukungnya.

Dewan direksi klub Zamalek, yang dipimpin oleh Hussein Labib, mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan pemain Tunisia Seifeddine Jaziri, penyerang tim utama sepak bola, untuk mengakhiri kontrak antara kedua belah pihak secara damai dan bersahabat, setelah menuntaskan seluruh penyelesaian terkait kontrak, dalam suasana yang diwarnai saling pengertian dan saling menghormati.

Klub menegaskan bahwa pengakhiran hubungan kontraktual ini berlangsung secara beradab yang mencerminkan sikap saling menghormati antara kedua belah pihak, sepadan dengan apa yang telah dipersembahkan pemain tersebut sepanjang keberadaannya dalam barisan tim.

Dewan direksi Zamalek, atas nama para pendukung klub, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Seifeddine Jaziri, sebagai apresiasi atas apa yang telah ia persembahkan dengan kostum tim sepanjang tahun-tahun yang lalu, seraya menegaskan bahwa ia merupakan teladan pemain profesional yang berkomitmen dan setia, yang menunaikan kewajibannya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan di dalam maupun di luar lapangan.

Klub juga mendoakan pemain tersebut agar mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di persinggahan berikutnya, serta terus bersinar dalam perjalanan sepak bolanya, seraya menegaskan bahwa apa yang telah ia persembahkan akan tetap dihargai oleh seluruh keluarga Benteng Putih.

Dewan direksi Zamalek menegaskan penghargaannya atas cara elegan yang menyertai pengakhiran kontrak tersebut, yang berlangsung dengan kehadiran agen pemain Hazem Fatouh, seraya menyebutkan bahwa langkah itu mencerminkan tingkat profesionalisme Jaziri dan kesetiaannya kepada klub, serta kesungguhannya untuk menuntaskan seluruh prosedur secara bersahabat yang menjaga hak-hak seluruh pihak.

Klub menegaskan bahwa penyerang Tunisia itu akan tetap menjadi salah satu bagian dari keluarga Zamalek, dan akan tetap dihormati serta dihargai oleh para pendukungnya, setelah ia meninggalkan jejak yang jelas di dalam tim, dan menampilkan teladan terhormat sebagai pemain profesional.

Seifeddine Jaziri merupakan salah satu penyerang asing paling menonjol yang pernah mengenakan kostum Zamalek, setelah ia berhasil menduduki puncak daftar pencetak gol asing dalam sejarah klub, sebuah pencapaian yang menggambarkan besarnya dedikasi dan catatan istimewanya sepanjang perjalanannya bersama tim.

Jaziri meninggalkan Zamalek setelah mengukir namanya dengan tinta emas dalam catatan klub, menutup perjalanan yang penuh keberhasilan, dan meninggalkan warisan gol yang akan tetap hadir dalam ingatan para pendukung Benteng Putih.