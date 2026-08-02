Wydad menutup satu babak baru dari transfer musim panasnya dengan mengumumkan kembalinya salah satu bintang lamanya yang paling menonjol, pemain Maroko Yahya Attiyat Allah, yang kembali ke tim setelah menjalani perjalanan profesional dengan beberapa pengalaman, terutama bersama Al Ahly Mesir, dalam langkah yang bertujuan memperkuat skuad tim sebelum bergulirnya kompetisi musim baru.

Klub Wydad Athletic mengumumkan, pada Minggu malam, kesepakatan resminya dengan pemain internasional Maroko Yahya Attiyat Allah, sebagai bagian dari persiapannya menghadapi musim 2026-2027.

Klub menegaskan, melalui pernyataan resmi, bahwa pemain tersebut menandatangani kontrak berdurasi satu musim, dalam kerangka kebijakan manajemen yang bertujuan memperkuat tim dengan elemen-elemen yang memiliki pengalaman teknis dan fisik, sehingga berkontribusi meningkatkan daya saing Wydad selama musim mendatang.

Wydad mengandalkan pengalaman besar yang dimiliki Attiyat Allah untuk memperkuat posisi bek kiri, dengan memanfaatkan keberhasilan yang ia raih dengan seragam tim pada periode sebelumnya, di samping penampilan istimewa yang ia tunjukkan bersama timnas Maroko di berbagai ajang.

Manajemen klub berharap pemain tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi tim, mengingat pengetahuannya yang luas tentang atmosfer Wydad serta pengalamannya di kompetisi lokal dan kontinental.

Sebelumnya, Yahya Attiyat Allah meninggalkan Wydad untuk menjalani petualangan profesional bersama klub Rusia Sochi, sebelum kemudian pindah ke Al Ahly Mesir, di mana ia menjalani pengalaman baru dalam kariernya, hingga akhirnya memutuskan kembali ke klub yang menjadi saksi puncak-puncak kegemilangan dan kemunculan bintangnya.

Kembalinya Attiyat Allah merupakan bagian dari kebijakan Wydad yang bertujuan mengembalikan sejumlah pemain yang pernah mengenakan seragam tim, setelah klub mengumumkan pada periode transfer saat ini kesepakatan dengan Yahya Jabrane dan Ayman El Hassouni, dalam kerangka rencana yang menargetkan pembentukan tim yang mampu bersaing dengan kuat selama musim mendatang.