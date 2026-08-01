Resmi: Wydad Casablanca Rampungkan Transfer Baru

Klub Wydad Athletic Club telah menuntaskan urusan kepulangan gelandang senior Ayman Al-Hassouni ke skuadnya, setelah pengumuman resmi mengenai penandatanganan kontrak yang mengikatnya dengan tim selama satu musim penuh, yang mencakup klausul yang memungkinkan perpanjangan selama satu tahun tambahan sesuai syarat-syarat tertentu yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut yang dilaporkan situs "Al-Batola" Maroko, manajemen klub berjuluk Si Merah itu menyatakan kepuasannya atas kembalinya Al-Hassouni, seraya menegaskan bahwa kekayaan pengalamannya serta pemahamannya yang mendalam tentang budaya dan prinsip-prinsip Wydad akan menjadi sumber vital bagi sistem teknis tim sepanjang musim sepak bola yang baru.

Manajemen tim memuji kualitas teknis dan sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki pemain tersebut, yang diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan level performa kolektif serta mendorong tim menuju pencapaian tujuan olahraganya dan memuaskan basis pendukungnya yang besar.

Langkah ini termasuk dalam strategi kontrak Wydad selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, yang menargetkan pengayaan susunan pemain dengan para pemain yang memiliki kedalaman pengalaman, sebagai antisipasi menghadapi laga-laga penentu yang menanti tim baik di kancah nasional maupun Afrika pada musim yang dinantikan.