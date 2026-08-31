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Resmi: Waktu Pengumuman Kandidat Ballon d'Or Terungkap

Ballon d'Or
O. Dembele
Inggris
Prancis

Siapa yang akan meraih penghargaan bergengsi tersebut?

Penghargaan Ballon d'Or secara resmi mengungkap tanggal pengumuman daftar kandidat untuk berbagai kategori penghargaan tahun 2026, dalam langkah yang menjadi awal dimulainya persaingan baru menuju penghargaan individu tertinggi di dunia sepak bola.

Pihak penyelenggara mengumumkan bahwa 8 September mendatang akan menjadi tanggal pengungkapan daftar pendek untuk seluruh kategori, dan akan diumumkan melalui situs resmi penghargaan Ballon d'Or.

Daftar yang dinantikan tersebut mencakup 12 kategori berbeda, dengan yang paling utama adalah penghargaan Ballon d'Or putra dan putri, di samping penghargaan bakat muda terbaik, penjaga gawang terbaik, pelatih terbaik, dan penyerang terbaik, serta penghargaan klub terbaik putra dan putri.

Jumlah kandidat di setiap kategori mencakup:

Ballon d'Or putra: 30 pemain.

Ballon d'Or putri: 30 pemain.

Bakat muda terbaik putra: 10 pemain.

Bakat muda terbaik putri: 5 pemain.

Penjaga gawang terbaik putra: 10 penjaga gawang.

Penjaga gawang terbaik putri: 5 penjaga gawang.

Pelatih terbaik putra: 5 pelatih.

Pelatih terbaik putri: 5 pelatih.

Penyerang terbaik putra: 10 penyerang.

Penyerang terbaik putri: 5 penyerang.

Klub terbaik putra: 5 klub.

Klub terbaik putri: 5 klub.

Malam penghargaan Ballon d'Or 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London, dalam edisi istimewa penghargaan ini bertepatan dengan 70 tahun sejak dimulainya penyelenggaraannya.

Edisi tahun ini menyaksikan perpindahan acara dari Teater "Du Châtelet" di Paris, yang menjadi tuan rumah upacara penghargaan sejak tahun 2019, ke London, sebagai penghormatan bagi pemain pertama yang meraih Ballon d'Or dalam sejarah, sang legenda Inggris Sir Stanley Matthews.

Para pemenang akan ditentukan melalui komite internasional yang terdiri dari jurnalis spesialis, di mana setiap pemilih memilih 10 pemain terbaik dari daftar pendek, sesuai kriteria performa individu, pencapaian kolektif dan gelar, di samping sikap sportivitas.

Pemain Prancis Ousmane Dembélé, bintang Paris Saint-Germain, telah meraih Ballon d'Or 2025, mengungguli para pesaingnya setelah musim yang luar biasa bersama klub Prancis tersebut.
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