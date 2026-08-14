Resmi: Vlahovic mengikuti jejak Salah

Penyerang asal Serbia, Dusan Vlahovic, pindah ke klub baru pada musim panas ini melalui transfer gratis, setelah kontraknya bersama Juventus berakhir.

Besiktas mengumumkan telah merekrut Dusan Vlahovic hingga akhir musim 2028-2029, setelah empat musim yang dihabiskan sang penyerang mengenakan seragam Juventus.

Bintang Mesir, Mohamed Salah, juga sebelumnya pindah ke Liga Turki lewat pintu Trabzonspor melalui transfer gratis pada musim panas ini.

Klub Turki tersebut mengumumkan, Rabu lalu, dimulainya negosiasi dengan pemain Serbia itu, sebelum akhirnya rampung kemarin Kamis dengan penandatanganan kontrak, dan ia akan diperkenalkan hari ini Jumat tepat pukul 19.00 waktu setempat di Stadion Tupras, dengan kehadiran para suporter klub di tribun bagian bawah.

Besiktas menyatakan dalam pernyataan resmi: "Terkait transfer pesepak bola profesional Dusan Vlahovic, telah ditandatangani kontrak selama tiga tahun dengan pemain tersebut, yang berlaku mulai musim 2026-2027 hingga akhir musim 2028-2029. Pemain itu akan menerima jumlah terjamin sebesar 7 juta 500 ribu euro untuk setiap musim sepak bola."

Vlahovic, yang berusia 26 tahun, bergabung dengan Juventus pada Januari 2022 dari Fiorentina dengan nilai 80 juta euro, setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling menonjol di Liga Italia.