Resmi: Valencia Pecat Pelatih dan CEO-nya

Klub Valencia memecat pelatihnya, Carlos Corberan, dan direktur eksekutif sepak bola, Ron Gourlay, dalam sebuah keputusan yang menandai perubahan radikal dalam arah olahraga klub tersebut, dan itu hanya dua bulan setelah kontrak sang pelatih diperpanjang, hingga tahun 2028.

Pelatih tim cadangan, Oscar Sanchez, dijadwalkan untuk memimpin tim utama secara sementara, di mana Valencia akan menjalani pertandingan pada hari Selasa melawan Alaves.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa posisi Corberan telah menjadi sorotan sejak kekalahan tim di La Coruna, yang oleh sang pelatih sendiri digambarkan sebagai "memalukan", dan tidak adanya reaksi apa pun dari tim dalam dua pertandingan melawan Barcelona (0-5) dan Sevilla (1-0).

Selain itu, klub hari ini Minggu mengumumkan pemutusan hubungan kontraktual dengan Gourlay, serta dengan para anggota stafnya: Lisandro Isi, Hans Gillhaus, Andres Zamora, dan Malek Shafei.

Menurut klub, langkah ini mencerminkan keinginannya untuk "memulai fase baru dalam struktur olahraga dan manajemen sepak bolanya".

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Valencia, klub menyebutkan bahwa sang pelatih tiba di Mestalla "dengan tujuan memimpin proyek olahraga dalam situasi yang rumit yang berhasil ia ubah" serta menyoroti bahwa ia telah menjalankan tugasnya "dengan profesionalisme, semangat, dan komitmen maksimal" sepanjang 72 pertandingan resmi.

Klub berterima kasih kepada pelatih Valencia beserta stafnya atas kerja mereka selama periode mereka mengemban tanggung jawab atas tim, dan menghindari untuk membahas detail alasan-alasan yang mengarah pada pemutusan kontrak mereka.

Klub Valencia juga mengumumkan bahwa mereka "akan segera mengungkap struktur baru area sepak bola dan susunan proyek olahraga mendatang", sebuah proses penataan ulang yang akan membentuk masa depan dekat klub.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora