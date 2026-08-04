Otoritas sepak bola Eropa "UEFA" melakukan sejumlah perubahan baru yang akan diterapkan pada tiga turnamen mereka pada musim mendatang.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", UEFA telah memberitahukan kepada seluruh federasi dan klub Eropa mengenai dua perubahan yang sangat penting pada musim baru di Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Conference.

Perubahan pertama patut mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan sistem kartu di fase grup pada ketiga turnamen tersebut.

Regulasi saat ini menyatakan bahwa, mulai dari fase grup, para pemain dan tim pelatih dihukum larangan bermain pada pertandingan berikutnya di turnamen setelah mereka mendapatkan tiga kartu kuning yang tidak berujung pada kartu merah, dan setelah itu, dikenakan larangan bermain tambahan untuk setiap kartu kuning tunggal berikutnya (yakni kartu kelima, ketujuh, kesembilan, dan seterusnya).

Dengan diterapkannya sistem fase grup pada musim lalu, jumlah pertandingan di fase ini meningkat dari enam menjadi delapan pertandingan untuk setiap tim, baik di Liga Champions maupun Liga Europa, dan hal ini mengubah rasio kartu terhadap pertandingan, serta meningkatkan risiko larangan bermain secara tidak proporsional akibat akumulasi kartu kuning.

Oleh karena itu, mulai musim ini, batas minimal larangan bermain dinaikkan dari tiga menjadi empat kartu kuning, dan setiap larangan bermain berikutnya akan tetap berlaku setelah dua kartu kuning tambahan, sebagaimana sebelumnya. Dalam hal ini, kartu kuning keenam, kedelapan, dan kesepuluh. Mengingat kemungkinan para pemain menandatangani kontrak dengan klub yang berlaga di kompetisi berbeda selama masa bursa transfer musim dingin, ketentuan yang sama ini juga diterapkan pada Liga Conference.

Pasal 63.2 yang baru dari regulasi Liga Champions, Liga Europa, dan Conference menyatakan sebagai berikut: "Mulai dari pertandingan pertama di fase liga, para pemain dan anggota tim pelatih dilarang bermain pada pertandingan berikutnya dari kompetisi setelah menerima empat kartu kuning yang tidak berujung pada kartu merah, serta setelah setiap kartu kuning berikutnya nomor enam atau delapan, dan seterusnya".

Jam stadion dan waktu tambahan

Adapun perubahan lainnya berkaitan dengan jam stadion. Selama ini, penyelenggara pertandingan dilarang menampilkan waktu yang telah berjalan setelah berakhirnya waktu asli setiap babak, demikian pula selama waktu tambahan.

Ini merupakan aturan lama yang berasal dari masa ketika pertandingan belum bisa diikuti secara langsung di stadion melalui perangkat seluler, dan penggunaan gambar di area teknis sekitar lapangan masih dilarang.

Mengingat perkembangan teknologi dan regulasi dalam beberapa tahun terakhir, aturan ini menjadi usang. Untuk menyelaraskan kerangka regulasi dengan realitas baru, klausul standar dalam seluruh regulasi kompetisi otoritas sepak bola Eropa diubah sebagai berikut: "Jam stadion boleh digunakan untuk menunjukkan waktu yang telah berjalan atau waktu yang tersisa".

Sebelumnya, klausul tersebut berbunyi: "Dengan syarat berhenti pada akhir waktu asli setiap babak, yakni setelah 45 dan 90 menit secara berurutan. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal waktu tambahan (yakni setelah 105 dan 120 menit)".

Dan mulai sekarang: "Waktu tambahan untuk setiap babak harus ditunjukkan dalam menit tambahan, bukan sebagai waktu bermain yang berkelanjutan (yakni 45 + x, 90 + y). Hal yang sama berlaku dalam hal waktu tambahan (105 + x, 120 + y)."