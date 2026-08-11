Klub Arab Saudi, Al Riyadh, mengumumkan kesepakatan dengan Mahmoud Hassan "Trezeguet", mantan pemain Al Ahly Mesir, dalam transfer bebas, mulai musim baru 2026-2027.

Akun resmi klub ibu kota tersebut melalui platform "X", pada hari Selasa ini, membagikan video perkenalan kesepakatan itu, dan menulis "Dari tanah Mesir.. menuju sekolah tengah".

Trezeguet sebelumnya memutus kontraknya secara damai dengan Al Ahly Mesir, hanya satu musim setelah kepulangannya ke klub masa kecilnya.

Selama musim tersebut, pemain berusia 31 tahun itu bermain dalam 32 pertandingan di seluruh ajang, mencetak 18 gol, dan membuat satu assist, namun ia tidak meraih satu gelar pun.

Trezeguet juga tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak satu gol dan membuat satu assist.

Winger internasional Mesir itu berlabuh di Liga Roshn Arab Saudi, setelah perjalanan profesional yang panjang, di mana ia bermain di sejumlah liga, yang paling menonjol adalah Liga Inggris, Liga Turki, dan Liga Belgia.

Trezeguet membela klub-klub seperti Aston Villa, Anderlecht, Trabzonspor (yang saat ini diperkuat Mohamed Salah), dan Al Rayyan Qatar.

Surat kabar Arab Saudi "Al Riyadiah" sebelumnya mengisyaratkan bahwa manajemen Al Riyadh telah menerima persetujuan dari Liga Pemain Profesional untuk merampungkan kesepakatan tersebut, setelah klub memenuhi persyaratan pendaftaran.

Langkah ini terjadi setelah klub menerima sertifikat "Kelayakan Finansial" pada hari Kamis lalu, setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh liga.

Al Riyadh mengakhiri musim lalu di Liga Roshn pada peringkat ke-15, posisi pertama yang selamat dari degradasi ke Liga Yelo, dan berusaha memperbaiki posisinya di musim baru.

Al Riyadh memulai musimnya di Liga Roshn dengan menghadapi Al Ettifaq, pada hari Jumat mendatang.