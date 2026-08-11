Resmi: Trezeguet Gabung Liga Roshn Arab Saudi

Klub Arab Saudi, Al Riyadh, mengumumkan perekrutan Mahmoud Hassan "Trezeguet", mantan pemain Al Ahly Mesir, dalam transfer bebas, mulai musim baru 2026-2027.

Akun resmi klub ibu kota tersebut lewat platform "X", pada Selasa hari ini, mengunggah video perkenalan transfer itu, dengan tulisan "Dari tanah Kinanah.. menuju sekolah lini tengah".

Trezeguet sebelumnya memutus kontrak secara sepakat dengan Al Ahly Mesir, hanya setelah satu musim sejak kepulangannya ke klub masa kecilnya.

Selama musim tersebut, pemain berusia 31 tahun itu tampil dalam 32 pertandingan di seluruh ajang, mencetak 18 gol, dan menyumbang satu assist, namun ia tidak meraih satu gelar pun.

Trezeguet juga tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak satu gol dan menyumbang satu assist.

Winger internasional Mesir itu berlabuh di Liga Roshn Arab Saudi, setelah perjalanan karier profesional yang panjang, di mana ia bermain di sejumlah liga, terutama Liga Inggris, Liga Turki, dan Liga Belgia.

Trezeguet membela klub-klub seperti Aston Villa, Anderlecht, Trabzonspor (yang saat ini diperkuat Mohamed Salah), dan Al Rayyan Qatar.

Surat kabar Arab Saudi "Al Riyadhiah" sebelumnya menyebutkan bahwa manajemen Al Riyadh telah menerima persetujuan Liga Klub Profesional untuk merampungkan transfer tersebut, setelah klub memenuhi persyaratan pendaftaran.

Langkah ini datang setelah klub menerima sertifikat "kelayakan finansial" pada Kamis lalu, setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan liga.

Al Riyadh mengakhiri musim lalu Liga Roshn di peringkat ke-15, posisi pertama yang selamat dari degradasi ke Liga Yelo, dan berupaya memperbaiki posisinya di musim baru.

Al Riyadh memulai musimnya di Liga Roshn dengan menghadapi Al Ettifaq, pada Jumat mendatang.