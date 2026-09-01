Klub Turki Trabzonspor secara resmi mengumumkan pada hari Selasa ini kepergian pelatihnya, Fatih Tekke, dari jabatannya, setelah tercapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk mengakhiri hubungan kerja, menyusul hasil-hasil terakhir yang diraih tim.

Klub menyatakan dalam pernyataan resmi melalui akunnya di platform "X" bahwa wakil presiden Serkan Kılıç menggelar pertemuan dengan Tekke untuk membahas situasi terkini tim dan masa depannya, sebelum akhirnya disepakati untuk mengakhiri kerja sama antara kedua belah pihak sesuai dengan kepentingan klub dan tujuan-tujuannya di masa depan.

Trabzonspor, yang memiliki bintang Mesir Mohamed Salah di dalam skuadnya, menegaskan bahwa Tekke telah memberikan banyak hal untuk klub selama masa kerjanya yang berlangsung sekitar 18 bulan, seraya menyoroti kontribusinya dalam mengembangkan para pemain yang bergabung dengan tim, di samping meraih keuntungan olahraga maupun ekonomi bagi klub, serta membawa tim menjuarai Piala Turki.

Klub menambahkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai keyakinan bersama akan perlunya menyusun peta jalan yang baru, setelah Tekke menegaskan bahwa ia tidak ingin keberadaannya menjadi penyebab kerugian apa pun bagi Trabzonspor, seraya menekankan bahwa kepentingan klub berada di atas segala pertimbangan.

Trabzonspor menyampaikan terima kasih kepada mantan pelatihnya atas usaha, dedikasi, dan keberhasilan yang ia raih serta nilai yang ia tambahkan bagi klub, sembari mendoakannya sukses dalam perjalanan kariernya mendatang.

Keputusan ini datang setelah Trabzonspor kalah dari Amedspor dengan skor 2-1 kemarin, hari Senin, dalam laga kompetisi Liga Turki.

Kekalahan tersebut menjadi babak baru dalam pekan yang sulit bagi tim, setelah mereka menelan kekalahan telak dari Ferencvaros asal Hungaria dengan skor 4-0 pada leg kedua babak play-off Liga Europa, hingga tersingkir dari kompetisi antarklub tersebut.

Tekke sempat mengajukan pengunduran dirinya usai kekalahan di ajang Eropa, namun manajemen klub awalnya menolaknya dan menegaskan bahwa sang pelatih tetap bertahan, sebelum keadaan berubah setelah kekalahan dari Amedspor, hingga akhirnya secara resmi disepakati untuk mengakhiri tugasnya.

Fatih Tekke, yang berusia 48 tahun, menangani Trabzonspor pada Maret 2025, dan berhasil membawa tim ke peringkat ketiga di Liga Turki dengan raihan 69 poin sepanjang musim lalu, di samping meraih trofi Piala Turki.