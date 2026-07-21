Resmi.. Tottenham Umumkan Transfer Robertson

Klub Tottenham Hotspur secara resmi mengumumkan perekrutan bek asal Skotlandia, Andrew Robertson, dalam transfer bebas setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir.

Robertson berpisah dengan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah 9 tahun di markas Anfield yang dipenuhi dengan berbagai pencapaian dan gelar.

Tottenham menyatakan melalui situs resmi mereka: "Setelah memimpin timnas Skotlandia di putaran final Piala Dunia terakhir di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, sang bek memulai perjalanannya bersama Tottenham pekan ini dengan bergabung bersama kami untuk pertama kalinya di Hotspur Way".

Klub menambahkan: "Sang bek, yang bergabung dengan kami setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir pada awal bulan ini, mulai beradaptasi di kawasan N17 pekan ini, di mana ia bertemu rekan-rekan barunya di tim dan memulai tes serta latihan pramusim".

Menurut situs "Transfermarkt", Robertson yang berusia 32 tahun menandatangani kontrak dengan Tottenham hingga Juni 2030.

Transaksi ini datang untuk memperkuat skuad Tottenham yang banyak menderita pada musim lalu, dan hampir saja terdegradasi ke Championship, sebelum akhirnya bertahan di Premier League di meter-meter terakhir kompetisi.

Tottenham telah merampungkan sejumlah transfer dalam beberapa hari terakhir sebagai persiapan menghadapi musim baru, yang teratas di antaranya adalah Sandro Tonali (Newcastle), Mathias Fernandez (West Ham), dan Marcus Senesi (Bournemouth)







