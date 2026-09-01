Resmi: Torino umumkan transfer pemain Arab

Klub Italia, Torino, mengumumkan pada hari Selasa ini bahwa mereka resmi merekrut pemain Aljazair, Rafik Belghali, yang datang dari klub Hellas Verona, dalam sebuah transfer permanen.

Torino menyebutkan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa klub telah memperoleh hak olahraga atas pemain Rafik Belghali secara permanen dari Hellas Verona.

Belghali lahir di kota Leuven, Belgia, pada 7 Juni 2002, dan memulai perjalanan sepak bolanya di sektor akademi klub Sint-Truiden, Eindhoven, Lierse, Zulte Waregem, dan Lommel, sebelum menjalani pertandingan pertamanya bersama tim utama klub Lommel pada 2021.

Belghali menjalani total 48 pertandingan bersama Lommel di Challenger Pro League, yang merupakan liga kasta kedua, serta Piala Belgia, dan mencetak 7 gol serta menciptakan 3 assist.

Belghali pindah ke Mechelen pada musim panas 2023, dan bersama klub tersebut ia menjalani total 50 pertandingan di Liga Utama Belgia, babak play-off, dan Piala Belgia, serta mencetak 3 gol dan menciptakan 3 assist.

Belghali bergabung dengan Hellas Verona pada musim 2025-2026, dan menjalani pertandingan pertamanya di Serie A pada 25 Agustus 2025, dalam pertandingan yang berlangsung di kandang lawan menghadapi Udinese.

Belghali menjalani total 26 pertandingan bersama Hellas Verona, di mana ia mencetak dua gol.

Belghali juga tampil dalam 17 pertandingan bersama timnas Aljazair, di mana ia mencetak dua gol. Ia juga tampil bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026, menjalani seluruh empat pertandingannya, dan mencetak satu gol ke gawang Austria.



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