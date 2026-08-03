Klub Al-Nassr asal Arab Saudi tinggal menghitung beberapa jam lagi menuju pengumuman resmi transfer pertamanya pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah gelandang Portugal Samu Costa terlihat di Bandara Mallorca, Spanyol, dalam perjalanan menuju Riyadh, sebagai langkah awal untuk menuntaskan proses akhir transfer dan menjalani tes medis.

Radio Spanyol "Cadena SER" mengungkapkan bahwa gelandang Portugal itu, yang saat ini membela panji Real Mallorca di Spanyol, hampir menjadi rekrutan pertama Al-Nassr pada mercato musim panas ini, setelah tercapai kesepakatan final antara seluruh pihak terkait.

Kesepakatan Sudah Rampung Sepenuhnya

Dalam pernyataan eksklusif yang disampaikannya kepada radio Spanyol tersebut, Samu Costa menegaskan bahwa ia memang telah mencapai kesepakatan menyeluruh dengan manajemen Al-Nassr terkait seluruh rincian yang berkaitan dengan kepindahannya ke barisan klub Arab Saudi itu dalam beberapa jam ke depan.

Pemain Portugal tersebut menambahkan bahwa seluruh detail transfer, termasuk syarat finansial, durasi kontrak, dan klausul tambahan, telah dirampungkan secara final, dan yang tersisa hanyalah proses resmi serta tes medis untuk menuntaskan transfer secara resmi.

Foto dari Bandara Menegaskan Pengumuman Resmi Sudah Dekat

Radio Spanyol "Cadena SER" merilis foto eksklusif pemain Portugal itu saat berada di Bandara Mallorca, ketika ia bersiap naik ke pesawat yang menuju Riyadh untuk bergabung dengan pemusatan latihan Al-Nassr, sebuah pemandangan yang menegaskan bahwa pengumuman resmi transfer tersebut sudah dekat dalam beberapa jam ke depan.

Perjalanan Karier Profesional yang Padat

Samu Costa berusia 25 tahun, dan sepanjang tahun-tahun yang lalu telah menjalani 108 laga resmi dengan kostum Real Mallorca di berbagai kompetisi domestik maupun kontinental, di mana ia menunjukkan kemampuan teknis dan fisik yang mencolok di lini tengah.

Pemain internasional Portugal itu sebelumnya juga pernah membela Almeria di Spanyol dan Sporting Braga di Portugal pada fase-fase awal karier profesionalnya, sebelum pindah ke Real Mallorca dan menjadi salah satu pilar utama di lini tengah tim.

Dengan bergabungnya ia ke Al-Nassr, klub Arab Saudi tersebut akan menjadi pemberhentian profesional keempat dalam perjalanan karier pemain Portugal itu, yang diperkirakan bakal menambah kedalaman teknis dan taktis bagi lini tengah Al-Nassr pada musim mendatang.

Klub diperkirakan akan mengumumkan transfer tersebut secara resmi dalam 48 jam ke depan, setelah menuntaskan tes medis dan penandatanganan kontrak resmi, dalam langkah yang menjadi yang pertama dalam rangkaian rekrutan yang direncanakan Al-Nassr pada mercato musim panas ini.