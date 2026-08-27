Resmi: Real Madrid Umumkan Transfer Baru dari Afrika

Real Madrid secara resmi mengumumkan, pada Kamis malam ini, kesepakatan transfer baru di bursa musim panas dengan merekrut salah satu talenta menjanjikan di Spanyol.

Klub Ibu Kota Spanyol itu mengungkapkan bahwa mereka telah menggaet bek asal Ghana, Oscar Nasi, yang berusia 21 tahun, dari Granada, untuk bergabung dengan tim cadangan "Castilla" sebagai bagian dari rencana klub untuk mengembangkan talenta-talenta muda.

Nasi mampu bermain di posisi bek tengah dan bek kanan, memiliki tinggi 1,85 meter, serta dikaruniai kekuatan fisik dan fleksibilitas taktik.

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Nasi tiba di akademi Granada pada 2023, datang dari akademi "Emmanuel City" di Ghana, dan berhasil dengan cepat menapaki jenjang di dalam tim-tim klub, sebelum naik ke tim cadangan, dan tampil bersama tim utama untuk pertama kalinya di Divisi Dua Liga Spanyol, pada musim 2024-2025.

Sepanjang musim ini, bek asal Ghana itu tampil dalam dua laga pertama Granada di Divisi Dua, yang memperkuat ketertarikan Real Madrid untuk merekrutnya, setelah klub sebelumnya memantau perkembangannya sejak musim lalu.

Menurut surat kabar "AS" Spanyol, nilai kesepakatan itu mencapai sekitar dua juta euro, dengan pemain tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 5 tahun, jika ia dipromosikan ke tim utama Real Madrid.

Kepindahan Nasi ke "Castilla" merupakan langkah baru dalam kariernya, setelah ia menarik perhatian selama pengalamannya bersama Granada, di mana Klub Ibu Kota Spanyol itu melihat kemampuan fisik dan keserbagunaan defensifnya sebagai faktor yang menjadikannya sebuah proyek yang layak dikembangkan, di dalam sistem akademi "La Fabrica".

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