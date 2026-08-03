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imago-sport-1080516338.jpgZUMA Press Wire

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Resmi: Real Madrid Umumkan Kepergian Bintangnya ke Premier League

Transfers
Real Madrid
Fulham
G. Garcia
Premier League
Spanyol
Inggris

Apakah Dia Akan Kembali ke Bernabeu?

Klub Real Madrid mengumumkan pada hari Senin ini kepindahan salah satu pemain terkemukanya ke Liga Primer Inggris.

Real Madrid menyatakan dalam pernyataan di situs resminya bahwa pemainnya, Gonzalo Garcia, telah pindah ke Fulham, setelah tercapai kesepakatan antara kedua klub terkait penuntasan transfer tersebut.

Pernyataan itu menambahkan: "Gonzalo Garcia tiba di Real Madrid pada tahun 2014, ketika ia baru berusia 10 tahun, dan menjadi bagian dari klub selama 11 musim."

Lebih lanjut: "Gonzalo Garcia berhasil meraih gelar Piala Dunia Antarklub satu kali dan gelar La Liga satu kali selama mengenakan kostum tim utama."

Berikutnya: "Gonzalo Garcia selalu mewujudkan nilai-nilai Real Madrid, yang menyampaikan terima kasih kepada sang pemain atas komitmen dan dedikasinya sepanjang tahun-tahun yang ia habiskan di dalam klub."

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Sebagai penutup: "Real Madrid menegaskan bahwa klub akan selalu menjadi rumahnya, seraya berharap dirinya dan keluarganya sukses selalu dalam babak baru kehidupannya."

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menyebutkan di akunnya pada jejaring "X" bahwa transfer tersebut terlaksana dengan biaya tetap sebesar 40 juta euro, ditambah dua juta euro sebagai bonus, dengan Real Madrid mempertahankan 30% dari nilai penjualan kembali sang pemain, di samping hak untuk menyamai setiap tawaran di masa mendatang guna mengembalikannya ke "Santiago Bernabeu".

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