Real Madrid mengumumkan pada Kamis malam ini rampungnya sebuah transfer lini serang yang mengejutkan, setelah mengungkap tercapainya kesepakatan dengan Levante terkait perekrutan striker muda Carlos Espi, sehingga tim Los Blancos melanjutkan langkah-langkahnya untuk memperkuat skuad guna persiapan menghadapi musim baru.

Real Madrid mengatakan dalam pernyataan resmi: "Real Madrid dan Levante mencapai kesepakatan terkait kepindahan pemain Carlos Espi, yang akan terikat dengan klub kami selama lima musim, hingga 30 Juni 2031".

Espi berusia 21 tahun, dan menjalani tiga musim bersama Levante, di mana ia tampil dalam 66 pertandingan dan mencetak 20 gol. Pada musim lalu ia juga meraih penghargaan pemain terbaik di bawah 23 tahun di liga tersebut.

Striker Spanyol itu sebelumnya sempat memperkuat timnas negaranya di level tim U-19 dan U-20.

Transfer Espi datang di tengah upaya Real Madrid mencari solusi tambahan di lini serang, terutama dengan keinginan pelatih Jose Mourinho untuk memiliki opsi yang mampu menjalankan peran sebagai penyerang murni, sehingga menjadi semacam "rencana cadangan" dalam pertandingan-pertandingan yang situasinya menjadi rumit, serupa dengan peran yang dimainkan Joselu selama musim 2023-2024.

Joselu sebelumnya tampil menonjol secara mencolok meski bermain sebagai cadangan di sebagian besar periode musim tersebut, di mana ia mencetak 18 gol dan menciptakan 3 gol, dengan penampilan paling menonjolnya pada leg kedua semifinal Liga Champions Eropa melawan Bayern Munich, ketika ia mencetak dua gol dalam 9 menit, sehingga membawa Real Madrid ke pertandingan final, sebelum ikut berkontribusi dalam mengantarkan tim meraih gelar kelima belas dalam sejarah klub di kompetisi tersebut.

Perekrutan Espi tidak berbenturan dengan rencana Mourinho terkait striker Brasil Endrick, yang diperkirakan akan tetap masuk dalam perhitungan sang pelatih pada musim mendatang, terutama dengan kemampuannya bermain di posisi penyerang murni atau sayap kanan.

Prioritas Mourinho di bursa transfer adalah memperkuat lini pertahanan dengan merekrut seorang bek tengah tambahan, di samping seorang gelandang yang memiliki kemampuan menyebarkan bola dan mengatur permainan, sebelum Real Madrid merampungkan transfer Espi secara resmi, untuk menyediakan opsi serang baru dalam skuad tim pada musim mendatang.