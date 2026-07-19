Resmi: Real Madrid melepas pemain baru!

Klub Italia Lazio secara resmi mengumumkan pada hari Minggu ini bahwa mereka telah merekrut gelandang Spanyol Bruno Glaser, 19 tahun, salah satu lulusan terbaik Akademi Real Madrid, melalui transfer permanen senilai 4 juta euro sebagai imbalan atas 50% hak kepemilikan pemain.

Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan klub Italia tersebut di situs resminya disebutkan: “Klub Lazio dengan bangga mengumumkan penandatanganan kontrak permanen dengan Bruno Glasci dari klub Real Madrid, dan berdasarkan perjanjian tersebut, klub Spanyol tersebut akan mempertahankan bagian dari hasil penjualan pemain di masa depan.”

Glaci, yang lahir di kota Lleida, Spanyol, bergabung dengan skuad Los Blancos dari Getafe pada tahun 2023, dan dengan cepat menonjol sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di akademi Real Madrid, di mana ia meraih dua gelar bersama tim muda: Liga Champions U-19 dan Piala Champions.

Pemain tersebut telah mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid beberapa minggu lalu melalui pesan yang diposting di akun media sosialnya tanpa mengungkapkan tujuannya, sebelum akhirnya secara resmi bergabung dengan Lazio yang berhasil merekrutnya sebagai bagian dari rencana untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain muda.

Glasi menjadi tambahan berkualitas bagi lini tengah “Biancocelesti”, yang mengandalkan bakat dan kemampuan teknisnya yang diasah di akademi salah satu klub Eropa paling bergengsi, sementara Real Madrid memastikan bagiannya dari setiap kesepakatan penjualan pemain tersebut di masa depan.