Real Madrid mengumumkan, pada Kamis malam ini, rampungnya sebuah transfer ofensif yang mengejutkan, setelah mengungkap tercapainya kesepakatan dengan Levante terkait perekrutan penyerang muda Carlos Espi, sehingga Los Blancos melanjutkan langkah-langkah mereka untuk memperkuat skuad demi persiapan musim baru.

Real Madrid menyatakan dalam pernyataan melalui situs resminya: "Real Madrid dan Levante telah mencapai kesepakatan terkait transfer pemain Carlos Espi, yang akan terikat dengan klub kami selama 5 musim, hingga 30 Juni 2031."

Espi berusia 21 tahun, dan telah menjalani 3 musim bersama Levante, di mana ia tampil dalam 66 pertandingan dan mencetak 20 gol. Ia juga meraih penghargaan pemain terbaik di bawah 23 tahun di liga pada musim lalu.

Penyerang asal Spanyol itu sebelumnya pernah membela tim nasional negaranya di level timnas di bawah 19 tahun dan di bawah 20 tahun.

Transfer Espi terjadi di tengah pencarian Real Madrid akan solusi ofensif tambahan, terutama dengan keinginan pelatih Jose Mourinho untuk memiliki opsi yang mampu menjalankan peran sebagai penyerang murni, sehingga menjadi "rencana cadangan" dalam pertandingan-pertandingan yang situasinya menjadi rumit, serupa dengan peran yang dijalankan Joselu selama musim 2023-2024.

Joselu tampil menonjol secara mencolok meski turun sebagai pemain pengganti dalam sebagian besar periode musim tersebut, di mana ia mencetak 18 gol dan menciptakan 3 gol. Penampilan paling menonjolnya adalah pada leg kedua semifinal Liga Champions Eropa melawan Bayern Munich, ketika ia mencetak dua gol dalam 9 menit, mengantarkan Real Madrid ke laga final, sebelum berkontribusi dalam mengantarkan tim meraih gelar kelima belas dalam sejarah klub di turnamen tersebut.

Perekrutan Espi tidak berbenturan dengan rencana Mourinho terkait penyerang asal Brasil Endrick, yang diperkirakan akan tetap masuk dalam perhitungan sang pelatih pada musim mendatang, terutama dengan kemampuannya untuk bermain di posisi penyerang murni atau sayap kanan.

Prioritas Mourinho di bursa transfer adalah memperkuat lini pertahanan dengan merekrut seorang bek tengah tambahan, di samping seorang gelandang yang memiliki kemampuan menyebar dan mengatur permainan, sebelum Real Madrid menuntaskan transfer Espi secara resmi, guna menyediakan opsi ofensif baru dalam daftar tim untuk musim mendatang.

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