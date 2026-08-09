Klub Chelsea mengumumkan kepergian bek Inggris mereka, Trevoh Chalobah, secara resmi, menuju klub Italia Como, pada bursa transfer musim panas ini.

Chelsea menyebutkan melaluisitus resmi mereka: "Trevoh Chalobah menuntaskan kepindahan permanennya ke Como, sekaligus mengakhiri perjalanannya sebagai pemain Chelsea setelah hampir dua dekade bersama Chelsea."

Chalobah bergabung dengan Chelsea saat berusia sembilan tahun, mengikuti jejak kakaknya, Nathaniel, dan meniti karier di akademi klub. Ia menjadi elemen penting dalam tim yang memenangi Liga Champions Muda Eropa pada 2016. Chalobah juga memenangi Piala FA Muda dua kali beruntun, dengan mencetak gol di semifinal maupun final pada 2017.

Setelah itu datang serangkaian peminjaman sukses di level senior — di Ipswich Town, Huddersfield Town, dan Lorient — sebelum akhirnya Chalobah menjadi anggota tetap skuad Chelsea tak lama setelah menginjak usia dua puluh dua tahun.

Chalobah mengumumkan kedatangannya dengan gaya yang istimewa. Pada penampilan perdananya bersama Chelsea, Chalobah tampil gemilang dan berkontribusi atas kemenangan kami di Piala Super di Belfast lewat adu penalti melawan Villarreal, dan beberapa hari kemudian, ia mencetak gol yang menawan pada laga pertamanya di Liga Primer Inggris, dengan turut andil dalam kemenangan 3-0 atas Crystal Palace.

Chalobah, yang tampil bersama timnas Inggris pada Piala Dunia 2026, bersiap menjalani petualangan baru dalam kariernya bersama Como yang akan tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.