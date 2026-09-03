Resmi: Pemain Barcelona Pindah ke Klub Teluk

Al-Markhiya asal Qatar berhasil merekrut pemain Barcelona, setelah kedua klub mencapai kesepakatan untuk kepindahan pemain dengan imbalan persentase dari setiap penjualan di masa depan.

Menurut yang diberitakan surat kabar "Sport", Roger Martinez meninggalkan Blaugrana dan bergabung sebagai pemain baru ke Al-Markhiya, tim yang berlaga di Divisi Dua Qatar.

Roger, yang berusia 22 tahun dan lahir di Badalona, sedang bersiap menghadapi musim keduanya bersama tim cadangan setelah kembali ke Barcelona pada musim panas 2025.

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Gelandang Barca ini bergabung dalam transfer bebas dan menandatangani kontrak selama dua tahun, hingga Juni 2027, dan ini juga merupakan periode keduanya bersama klub Catalan tersebut, setelah sebelumnya menghabiskan waktu di akademi La Masia antara tahun 2013 dan 2016.

Musim pertamanya bersama Barcelona Atletic terpengaruh oleh cedera parah. Roger mengalami robekan pada meniskus lateral lutut kanannya, dan menjalani operasi pada awal Februari, dengan perkiraan awal masa pemulihan berkisar antara lima hingga enam bulan.

Hingga saat itu, ia telah menjalani 14 pertandingan bersama tim cadangan, di antaranya delapan pertandingan sebagai starter, dan menciptakan dua gol.

Cedera itu menghalanginya mencapai tingkat konsistensi yang dibutuhkan untuk menunjukkan seluruh potensinya yang diharapkan klub darinya. Meski demikian, manajemen Barcelona puas dengan kemajuannya dan semangat yang ia tunjukkan selama periode ini, serta menyadari bahwa musimnya jelas terpengaruh oleh kemunduran fisik yang besar.

Dan kini, muncul kemungkinan bergabungnya ia ke klub Al-Markhiya. Ini adalah sebuah proyek yang meyakinkan pemain, dan liga tersebut berupaya mengembangkan diri serta menarik para bakat, di samping menawarkan syarat-syarat finansial yang menggiurkan.

Para pihak yang menangani transfer ini menilainya sebagai peluang berharga bagi Roger untuk mengembalikan levelnya yang biasa dan memainkan peran sentral setelah bulan-bulan sulit akibat cedera.

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Gelandang yang berusia 22 tahun ini masih memiliki masa depan sepak bola yang menjanjikan. Dengan demikian, Roger mengakhiri periode keduanya bersama Barcelona untuk memulai pengalaman yang benar-benar berbeda di Qatar, bersama tim yang menaruh banyak kepercayaan padanya, di mana ia akan berupaya mengembalikan posisinya dan memulihkan level yang tidak bisa ia tunjukkan secara konsisten di Barcelona Atletic akibat cedera.







