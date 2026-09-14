Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan pada hari Senin ini penyelenggaraan ajang Piala Super lokal 2026 di Kuwait.

Kuwait menjadi destinasi kedelapan dalam sejarah Piala Super Saudi, setelah lokasi-lokasi sebelumnya yang meliputi Makkah, Riyadh, Jeddah, dan Abha, di samping London, Abu Dhabi, dan Hong Kong.

Situs resmi Federasi Arab Saudi menyebutkan bahwa ajang Piala Super Saudi akan digelar pada periode 19 hingga 23 Desember mendatang.

Ajang Piala Super Saudi di Kuwait akan dilangsungkan di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, dengan partisipasi klub Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah, dan Al Kholood.

Al Ahli sebelumnya menjadi juara pada edisi lalu Piala Super Saudi yang digelar di Hong Kong, setelah kemenangan mereka atas Al Nassr lewat adu penalti dengan skor 5-3.

Undian turnamen Piala Super Saudi dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober mendatang.

Situs Federasi Arab Saudi memuat pernyataan Sheikh Ahmad Al-Yousef Al-Sabah, Presiden Federasi Kuwait, yang menegaskan bahwa menjadi tuan rumah Piala Super Saudi mencerminkan kedalaman hubungan persaudaraan antara kedua negara.

Presiden Federasi Kuwait menyatakan harapannya untuk menyelenggarakan edisi istimewa yang layak dengan posisi Piala Super Saudi serta klub-klub yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

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