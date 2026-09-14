Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1065461533.jpgXinhua

Diterjemahkan oleh

Resmi: Negara Teluk Jadi Tuan Rumah Piala Super Saudi

Al Nassr FC
Al Qadsiah
Al Kholood
Al Ahli
Super Cup
Arab Saudi
Kuwait

Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan pada hari Senin ini penyelenggaraan ajang Piala Super lokal 2026 di Kuwait.

Kuwait menjadi destinasi kedelapan dalam sejarah Piala Super Saudi, setelah lokasi-lokasi sebelumnya yang meliputi Makkah, Riyadh, Jeddah, dan Abha, di samping London, Abu Dhabi, dan Hong Kong.

Situs resmi Federasi Arab Saudi menyebutkan bahwa ajang Piala Super Saudi akan digelar pada periode 19 hingga 23 Desember mendatang.

Ajang Piala Super Saudi di Kuwait akan dilangsungkan di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, dengan partisipasi klub Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah, dan Al Kholood.

Al Ahli sebelumnya menjadi juara pada edisi lalu Piala Super Saudi yang digelar di Hong Kong, setelah kemenangan mereka atas Al Nassr lewat adu penalti dengan skor 5-3.

Undian turnamen Piala Super Saudi dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober mendatang. 

Situs Federasi Arab Saudi memuat pernyataan Sheikh Ahmad Al-Yousef Al-Sabah, Presiden Federasi Kuwait, yang menegaskan bahwa menjadi tuan rumah Piala Super Saudi mencerminkan kedalaman hubungan persaudaraan antara kedua negara.

Presiden Federasi Kuwait menyatakan harapannya untuk menyelenggarakan edisi istimewa yang layak dengan posisi Piala Super Saudi serta klub-klub yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google