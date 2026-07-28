Federasi Sepak Bola Tunisia mengumumkan pada hari Selasa ini penunjukan Mouine Chaabani sebagai pelatih timnas Tunisia untuk periode mendatang, setelah penampilan buruk Tunisia di Piala Dunia 2026.

Timnas Tunisia tampil buruk dan kalah dalam ketiga pertandingannya dengan hasil yang mengecewakan, hingga tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada fase grup, di mana mereka mengawali perjalanannya dengan kekalahan dari Swedia (5-1) lalu (4-0) dari Jepang kemudian (3-1) dari Belanda.

Sabri Lamouchi adalah pelatih kepala timnas Tunisia pada pertandingan pertama melawan Swedia, sebelum Federasi Tunisia memecatnya usai kekalahan telak tersebut, dan menunjuk Hervé Renard, tetapi ia gagal menyelamatkan Tunisia, hingga pergi hanya setelah dua pertandingan.

Federasi Tunisia menyebutkan melalui halaman resminya di "Facebook", bahwa mereka mengontrak Chaabani selama 4 tahun hingga Piala Dunia 2030.

Federasi menambahkan bahwa staf pendukung Chaabani mencakup: Mourad Maleki (asisten pelatih), Saifallah Hosni (asisten pelatih), Khaled Meghzaoui (pelatih kiper), Hatem Boulila (pelatih fisik), dan Wissem Safwat (analis).

Chaabani memiliki banyak gelar sepanjang karier kepelatihannya, yang terpenting adalah Liga Champions Afrika sebanyak dua kali bersama Espérance Tunis pada 2018 dan 2019, di samping Piala Konfederasi Afrika pada 2025 bersama Renaissance Berkane asal Maroko.







