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Chelsea FC v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Resmi: Milan Umumkan Kepergian Rafael Leao

Transfers
R. Leao
AC Milan
Galatasaray
Serie A
Portugal
Italia
Turki

Kisah berakhir dengan Rossoneri

Klub Milan, hari Minggu ini, mengumumkan kepergian sayap asal Portugal Rafael Leao dari skuad mereka pada musim panas ini.

Milan mengatakan, dalam pernyataan di situs resminya: "Klub mengumumkan transfer permanen pemainnya Rafael Alexandre da Conceicao Leao ke klub Turki Galatasaray".

Milan menyampaikan terima kasih kepada Rafael Leao atas profesionalisme dan gairah yang ditunjukkannya dengan seragam Rossoneri sepanjang tujuh musim yang ia habiskan bersama tim, di mana ia turut berkontribusi meraih gelar Liga Italia pada musim 2021-2022, dan Piala Super Italia pada 2024.

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Milan mendoakan Rafael Leao segala keberhasilan, baik di sisi pribadi maupun profesional, dalam babak baru perjalanan kariernya.

Sebelumnya, jaringan "Sky Sport Italia" mengungkap bahwa kesepakatan antara Milan dan Galatasaray menyebutkan bahwa klub Turki tersebut membayar 43 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 2 juta euro sebagai variabel dan bonus, dengan Milan mempertahankan 20% dari keuntungan penjualan pemain di masa depan.

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