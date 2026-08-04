Resmi: Messi Sumbang 80 Ribu Euro untuk Spanyol

Bintang Argentina Lionel Messi menunjukkan sikap kemanusiaan dengan menyumbangkan dana sebesar 80 ribu euro untuk mendukung upaya rekonstruksi kawasan-kawasan yang terdampak kebakaran hutan yang melanda ibu kota Spanyol, Madrid, dalam beberapa pekan terakhir.

Isabel Diaz Ayuso, Presiden pemerintahan wilayah Madrid, mengumumkan kabar tersebut melalui akun-akun resminya di media sosial, seraya menyampaikan terima kasih kepada kapten timnas Argentina atas inisiatifnya.

Ayuso mengatakan: "Leo Messi menyumbangkan 80 ribu euro untuk rekonstruksi kawasan Sierra Oeste di Madrid. Saya ingin berterima kasih kepadanya, dan mengatakan kepadanya bahwa warga Madrid menantikan untuk menyambutnya dalam waktu dekat serta memberinya tepuk tangan yang layak ia terima."



Sumbangan Messi ini datang di saat otoritas Spanyol terus melanjutkan upaya mereka untuk mengendalikan dampak kebakaran yang menghantam kawasan Sierra Oeste, setelah api memasuki tahap terkendali menyusul hampir dua pekan sejak pertama kali berkobar.

Meski situasi telah stabil, tim tanggap darurat masih terus memantau area sekitar kebakaran dan menangani titik-titik panas, terutama di sekitar waduk San Juan, dengan melibatkan 16 unit darat dari petugas pemadam kebakaran, tim pemadam kebakaran hutan, dan personel penjaga lingkungan.

Otoritas juga masih melarang warga kembali ke tujuh kawasan permukiman di kota Pelayos de la Presa dan San Martin de Valdeiglesias, dengan tetap ditutupnya jalan-jalan menuju waduk San Juan dan pantai Alberche, di samping penutupan jalan M-957 hingga pemberitahuan lebih lanjut.

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