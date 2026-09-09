Resmi: Mesir Kehilangan Bintangnya Jelang Laga Kontra Angola dan Sudan Selatan

Klub Al Riyadh Arab Saudi secara resmi mengumumkan melalui akunnya di platform "X", pada hari Rabu ini, bahwa pemain internasional Mesir Mahmoud Hassan "Trezeguet" mengalami cedera robek pada otot bagian belakang, yang akan membuatnya absen dari lapangan selama 4 pekan.

Trezeguet mengalami cedera tersebut selama pertandingan Al Riyadh melawan Al Khaleej, Senin lalu, dalam ajang pekan keenam Liga Roshn Arab Saudi, di mana ia meninggalkan lapangan sambil menangis pada menit ke-13.

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Pemeriksaan yang dijalani Trezeguet memastikan cederanya berupa robek pada otot bagian belakang, dan ia akan kembali ke Kairo untuk melanjutkan perawatan bersama tim medis Mesir.

Cedera ini menjadi pukulan bagi timnas Mesir yang dipimpin Hossam Hassan, mengingat Trezeguet diperkirakan akan absen dari pemusatan latihan mendatang, yang dijadwalkan dimulai pada 17 September ini, sehingga ia tidak akan tersedia untuk dua pertandingan mendatang di kualifikasi Piala Afrika 2027.

Timnas Mesir akan menjamu Angola pada Jumat 25 September di Stadion Kairo, sebelum bertandang ke Sudan Selatan pada Selasa 29 September, di Juba.

Trezeguet, mantan pemain Aston Villa, merupakan salah satu unsur serangan paling menonjol di skuad Mesir, berkat pengalamannya yang besar di level internasional.

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