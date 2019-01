Melalui laman resminya, Sampdoria mengumumkan kesuksesan mereka memulangkan Manolo Gabbiadini dari Southampton.

Tidak seperti yang dirumorkan bahwa Gabbiadini direkrut lewat status pinjaman disertai opsi permanen di akhir musim, faktanya Sampdoria memboyong sang bomber dengan status permanen berbekal banderol €12 juta.

Pengoleksi dua gol dari 11 caps untuk timnas Italia itu bakal mengenakan nomor punggung 23 dan dikontrak hingga musim panas 2023.

La maglia più bella del mondo, il mare, il calore della gente. Che bello essere di nuovo qui, @sampdoria. Come se non fossi mai andato via. pic.twitter.com/EQoF4vsb2F — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) January 11, 2019