Resmi: Mancini Jadi Pelatih Timnas Italia

Federasi Sepak Bola Italia mengakhiri polemik seputar identitas jajaran teknis baru timnas Italia, setelah secara resmi mengumumkan kembalinya Roberto Mancini untuk menukangi "Azzurri", bersamaan dengan penunjukan Claudio Ranieri sebagai direktur teknik federasi.

Giovanni Malago, presiden Federasi Sepak Bola Italia, mengumumkan pada hari Selasa penunjukan Mancini sebagai direktur teknik timnas, sehingga pelatih gaek itu kembali menangani timnas negaranya setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2023, ketika ia memutuskan menjalani petualangan baru bersama timnas Arab Saudi.

Malago mengatakan dalam konferensi pers: "Saya melihat Roberto Mancini adalah orang terbaik untuk menangani timnas Italia."

Mancini kembali menukangi "Azzurri" setelah pengalaman sebelumnya yang sukses, ketika ia menakhodai timnas Italia selama 5 tahun dan berhasil meraih gelar Piala Eropa "Euro 2020", usai mengalahkan Inggris lewat adu penalti pada laga final.

Presiden Federasi Italia juga menegaskan penunjukan Claudio Ranieri sebagai direktur teknik federasi, langkah yang bertujuan memberikan lebih banyak stabilitas dan pengalaman kepada jajaran administratif dan teknis, setelah krisis yang dialami federasi selama beberapa hari terakhir.

Perubahan ini terjadi setelah serangkaian perkembangan beruntun di dalam Federasi Italia, yang bermula dari gagalnya berkas Andrea Pirlo, sebelum Paolo Maldini dan Leonardo mengumumkan pengunduran diri mereka dari jabatan masing-masing tak lama setelah menerima tanggung jawab tersebut.

Dengan kembalinya Mancini ke kursi direktur teknik, dan bergabungnya Ranieri ke dalam struktur administratif, Federasi Italia berharap dapat mengakhiri kekacauan yang belakangan dialami "Azzurri", serta membangun proyek baru yang mengembalikan timnas ke panggung terdepan Eropa dan dunia.