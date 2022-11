RESMI: Manchester United Depak Cristiano Ronaldo

Kebersamaan antara Cristiano Ronaldo dan Manchester United akhirnya memasuki episode penutup setelah manajemen mengumumkan kesepakatan pemutusan kontrak dengan megabintang asal Portugal tersebut.

Ronaldo menghadirkan kontroversi setelah melakukan wawancara eksplosif dengan Piers Morgan beberapa hari sebelum Piala Dunia 2022 berlangsung. Ronaldo tidak hanya menyasar sejumlah individu, tapi juga manajemen.

Manajemen Setan Merah kemudian menyatakan pihaknya mulai mengambil langkah-langkah sesuai sebagai respons terhadap wawancara Ronaldo. Langkah itu berkahir dengan pemutusan kontrak yang disepakati secara bersama.

“Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United dengan kesepakatan bersama, dengan segera,” demikian pernyataan manajemen melalui laman resmi klub.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC